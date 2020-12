Xavi liderará con Jordi Cruyff el área deportiva del Barça si Víctor Font es presidente

Víctor Font ha presentado este jueves, en un acto multitudinario en los Cines Bosque de Barcelona, su organigrama deportivo. El precandidato a la presidencia del Barça confiaría la gestión del fútbol a Xavi Hernández, que haría funciones de mánager general deportivo tanto si se pusiera a hacer de entrenador como si no. El motivo de este matiz es que Ronald Koeman seguiría en el banquillo a corto plazo a la espera de valorar los resultados del equipo esta temporada. El holandés tiene contrato hasta junio de 2022. Si bien Xavi suavizó públicamente hace unos días su vinculación con el proyecto Sí al Futur, Font lo tiene todo cerrado con el ex jugador y actual entrenador del Al-Sadd catarí, con quien lleva tiempo trabajando el organigrama.

"Xavi sería entrenador del Barça el año que viene si con Koeman no va bien. La idea es hacer que sea como Ferguson en el Manchester United, algo que haría compatible la tarea de entrenador con la de mánager general", ha afirmado Font, que insiste que hay que "crear las condiciones para que activos del Barça como Xavi puedan servir al club" y que el egarense, en caso de victoria electoral, "empezaría a asesorar al club en materia deportiva a partir del 25 de enero".

651x366 Víctor Font, en el acto de este jueves en los Cines Bosque. / Sí al Futur Víctor Font, en el acto de este jueves en los Cines Bosque. / Sí al Futur

La otra figura potente de la estructura técnica del fútbol sería Jordi Cruyff, que se incorporaría al Barça en calidad de director deportivo. El hijo del entrenador del Dream Team trabaja actualmente al Shenzhen FC de la Superliga china, pero sus principales éxitos después de finalizar su etapa como jugador fueron haciendo de director deportivo en el Maccabi Tel Aviv, que entre 2012 y el 2015 vivió instalado en la Champions gracias a la visión de la hispanoholandès, que promocionó a técnicos como Peter Bosz, Paulo Sousa, Òscar Garcia o Pako Ayestarán. Josep Maria Bartomeu intentó contratarlo como secretario técnico para cubrir las vacantes de Pep Segura y Robert Fernández, pero Cruyff nunca aceptó dar el salto a los despachos azulgranas. Ahora, si Víctor Font saliera escogido, sí que lo haría.

Una de las primeras operaciones que gestionaría Jordi Cruyff es el regreso de Eric García, defensa central del Manchester City que acaba contrato el 30 de junio. "Es una prioridad para nosotros, un ejemplo de la mala gestión que se ha hecho del fútbol base los últimos años", ha explicado Font, que incluso, en caso de presidir el club, podría hacer el esfuerzo de avanzar el fichaje al mercado de invierno.

Por debajo de Cruyff habría una secretaría técnica con dos figuras. Una es Tito Blanco, ex director deportivo del Levante que pasó por el Barça B a principios de los años 90. Y la otra no ha sido revelada por confidencialidad contractual –Fernando Navarro todavía trabaja en el Sevilla bajo la batuta de Monchi–. Blanco también haría funciones de coordinación del fútbol base, en el que los cargos claves serían para dos extrabajadores de La Masía que ahora no están en el club: Joan Vilà y Albert Benaiges. "La suma de jugadores construye un equipo. Y si tenemos proximidad con los jugadores jóvenes, podremos construir grandes equipos", ha explicado Vilà en el acto.

651x366 El organigrama de Sí al Futuro. El organigrama de Sí al Futuro.

Font ha presentado varias "áreas transversales" que también estarán bajo la tutela de Xavi: los servicios médicos, la preparación física y la fisioterapia, la metodología (con Paco Seirul·lo como figura clave), la gestión del talento (con Emili Ricart) y comportamiento y psicología (con Inma Puig, la terapeuta que trató a Andrés Iniesta en 2010). Y en cuanto a la toma de decisiones, el precandidato ha detallado un plan en el que la dirección deportiva identificaría necesidades, la secretaría técnica analizaría el mercado de altas, el entrenador sería consultado, el mánager general tomaría la decisión y la junta la validaría.

Juli López, director general de deportes

Xavi y Cruyff serían los hombres fuertes del área de fútbol, pero tendrían por encima un director general de deportes que sería el ex jugador Juli López, hermano de los también ex futbolistas Gerard y Sergi López, con una amplia experiencia en el mundo de la empresa, especialmente el sector recreativo, y formación en ESADE. Juli es el portavoz deportivo de Sí al Futur desde hace meses y tendría unas atribuciones en el club parecidas a las que tenía hace unos años Albert Soler, cuando Bartomeu lo nombró director de deportes profesionales para coordinar todas las secciones. "Será un enlace entre los ejecutivos y el consejo directivo", ha explicado Víctor Font sobre López.