Piqué, Ter Stegen, De Jong y Lenglet: cuatro renovaciones de golpe para salvar las cuentas

Pocos minutos después de que se acabara el partido entre el Barça y el Ferencváros, la entidad azulgrana anunciaba las renovaciones de contrato de cuatro jugadores: Gerard Piqué, Marc-André ter Stegen, Clément Lenglet y Frenkie de Jong. De este modo, la junta presidida por Josep Maria Bartomeu mueve ficha y empieza a pactar con los futbolistas, de forma individualizada, una modificación salarial para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus en las finanzas del club.

Y es que, aunque pueda parecer lo contrario, renovar a estos jugadores sirve para aligerar la masa salarial del club. Cuando llegó el covid-19 y cayeron en picado los ingresos, el Barça no podía afrontar las fichas millonarias del primer equipo. En primavera, los futbolistas ya renunciaron a parte de sus honorarios, pero ahora, que la competición no se para -a pesar de que se juega sin público-, no querían perder capital adquisitivo. El Barça, a su vez, no se podía permitir cerrar un nuevo año con pérdidas. La fórmula propuesta por el club, y que finalmente han aceptado estos cuatro futbolistas, pasaba por alargar la vida de los contratos. O sea, que el interesado acabe cobrando lo mismo, o incluso algo más, pero con más años de los previstos.

Piqué, que fue uno de los primeros en aceptar las negociaciones, renueva hasta 2024 pero con una cláusula que determina el mínimo de partidos que tendría que jugar el próximo curso. Ter Stegen seguirá vistiendo la camiseta azulgrana hasta 2025, y tanto Lenglet como De Jong amplían el contrato hasta 2026. Por lo tanto, estos futbolistas se desmarcan del burofax enviado por el resto de futbolistas del vestuario en su desacuerdo con la negociación conjunta con el resto de trabajadores del club por la rebaja salarial propuesta por la entidad azulgrana. Ahora será el turno del resto de jugadores, los que hasta ahora se habían cerrado en banda.