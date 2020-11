"Somos un servicio esencial": el deporte catalán levanta la voz

El sector deportivo ha hecho este miércoles una concentración en la Plaça Sant Jaume de Barcelona para reivindicar que el deporte es un servicio esencial y forma parte de la solución para luchar contra el coronavirus. Federaciones, clubes, empresas, gestores de instalaciones, el deporte universitario y los colegios profesionales han hecho un llamamiento para reivindicar que el deporte incide directamente en la mejora de la salud, en la educación y la formación y en la inclusión social.

Los convocantes han leído un manifiesto. "Queremos ser considerado un servicio esencial", ha asegurado Gerard Esteva, presidente de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). El dirigente ha utilizado el violín para interpretar El cant dels ocells mientras los asistentes guardaban un minuto de silencio en memoria de las víctimas de covid-19.

"Estamos ante una situación de alarma social" Anan Pruna Presidenta de Indescat

"Detrás de las instalaciones, de los acontecimientos, de los servicios y de cualquier actividad deportiva, hay toda una industria, un tejido empresarial deportivo donde trabajan más de 80.000 personas. Estamos ante una situación de alarma social, se están poniendo en peligro los puestos de trabajo de miles de personas y familias. ¿Qué familia sobrevive estando más de seis meses en ERTE? Ahora mismo hay más de 55.000 trabajadores afectados, y 25.000 que perderán el trabajo. Y es que muchas empresas no saldrán adelante y tendrán que cerrar. Ya se han perdido más de 213 millones de euros de ingresos. Un impacto insostenible", ha asegurado Anna Pruna, presidenta de Indescat.

651x366 Representantes de las federaciones no se han perdido el acto / FRANCESC MELCION Representantes de las federaciones no se han perdido el acto / FRANCESC MELCION

“Hemos impulsado esta campaña por un conjunto de factores que nos obligan a posicionarnos y a hacérselo saber a la sociedad. Somos un servicio esencial, tal como lo demuestra ampliamente la evidencia científica. Y esto lo queremos reivindicar, con todo lo que deriva de ello, es decir, la facilitación de la práctica de actividad física, tanto a las personas que la reciben como a los profesionales que la imparten. No entendemos que las instalaciones deportivas y los profesionales no puedan trabajar cuando no somos el problema, sino parte de la solución ante la pandemia que nos afecta", argumenta Pere Manuel, presidente del Coplefc, el Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya.

651x366 Un momento de la concentración / FRANCESC MELCION Un momento de la concentración / FRANCESC MELCION

Un recurso en marcha

El sector deportivo presentó un recurso a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra la resolución SLT/2700/2020, de 29 de octubre, de los consellers de Salud y de Interior de la Generalitat de Catalunya, por la cual se prorrogaban y se modificaban las medidas en materia de salud pública para contener el brote epidémico de la pandemia de covid-19 en Catalunya.

La respuesta del TSJC se ha atrasado porque está consultando si es competencia del Tribunal Supremo, dado que el sector deportivo recurre una resolución basada en un real decreto estatal.

La UFEC encabeza una recogida de firmas que ya ha superado las 80.000 adhesiones.