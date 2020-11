Las elecciones del Barça serán el 24 de enero y descentralizadas

La junta gestora ha acordado que las elecciones a la presidencia del Barça sean el 24 de enero y se celebren de manera descentralizada, con diferentes sedes repartidas en todo el territorio. Con este anuncio empieza la cuenta atrás para que los socios escojan al máximo mandatario de entre una lista de diez precandidatos. Siete ya lo han anunciado oficialmente (Xavi Vilajoana, Agustí Benedito, Toni Freixa, Víctor Font, Jordi Farré, Lluís Fernández Alà y Pere Riera) y tres lo harán en los próximos días (Joan Laporta, Joan Rosell y Emili Rousaud).

La fecha era una de las incógnitas que tenía que resolver la junta gestora, que se hizo cargo del club hace dos semanas, después de la dimisión en bloque de la junta de Bartomeu. Hace unos días el presidente de este organismo de carácter provisional, Carles Tusquets, ya informaba de que la intención era convocarlas poco antes de Navidad y que los comicios se celebrasen durante la segunda quincena de enero. Pero hasta ahora no había concretado la fecha. Desde las oficinas del Camp Nou y también desde algunas precandidaturas reconocen al ARA que se habían mantenido algunas conversaciones extraoficials para hablar de la fecha de los comicios antes de fijarla formalmente.

Ahora bien, lo que de momento no se sabe es el día en que se convocarán las elecciones. Un punto que la gestora cerrará la próxima semana, explican desde el club. No es un detalle menor. Saber cuándo se da el pistoletazo de salida oficial a la carrera electoral es clave, porque a partir de ese día los aspirantes pueden empezar a recoger los 2.257 avales necesarios de los socios para pasar el corte y convertirse en candidatos de pleno derecho. Es aquí cuando, de los 10 precandidatos, se calcula que al menos la mitad quedarán fuera de combate.

Sedes en Catalunya y en España

La gran novedad de esta cita electoral es que se hará de manera descentralizada. Así, la gestora sacará adelante un protocolo similar al que ya se había diseñado para afrontar el voto de censura, a pesar de que finalmente no se acabó celebrando por la dimisión de la junta. En esa ocasión se habían propuesto hasta 21 sedes diferentes, 13 en Catalunya y 8 en el resto del Estado. Fuentes cercanas a la junta gestora explican que todavía no se ha cerrado el protocolo, pero se da casi por hecho que se instalarán urnas más allá del territorio catalán. En cambio, queda prácticamente descartado que se pueda utilizar el voto telemático.

Otra de las posibilidades es que, como ya se quería hacer con el voto de censura, los comicios duren dos días. Un hecho que no está previsto por los estatutos del Barça pero que se podría hacer si lo ampara legalmente la Generalitat. La próxima semana habrá una reunión entre la gestora, la secretaría general del Deporte y el departamento de Salud para intentar llegar a un acuerdo. Ahora bien, como advierten desde el Camp Nou, cualquier protocolo que se pacte dependerá siempre de la evolución de la pandemia. Por lo tanto, el Procicat tendrá la última palabra.

A diferencia de otras juntas gestoras, que anunciaban la fecha de las elecciones de manera inminente, la que preside Carles Tusquets ha esperado 15 días a hacerlo. Además, el pistoletazo de salida no será hasta dentro de un mes y el nuevo presidente no tomará posesión, como mínimo, hasta el 25 de enero. Mientras tanto, durante estos dos meses y medio, el que había sido presidente de la comisión económica acabará de cerrar uno de los temas más calientes de la gestión del club de esta temporada: la negociación salarial. Tusquets ya dijo, cuando tomó posesión, que arreglar el capítulo económico era una de sus prioridades. Según explican fuentes de la negociación, ya ha hecho saber a los jugadores que, si no hay pacto, está dispuesto a aplicar la rebaja unilateral de los salarios. De este modo, cerraría su función como gestor interino del club habiendo dejado un presupuesto equilibrado que, de paso, dificultaría la posibilidad de que Bartomeu tuviera que someterse a una acción social de responsabilidad.