Agustí Benedito: “¿Tener esta masa salarial también es culpa del coronavirus?”

Agustí Benedito (Barcelona, 1964) ha empezado una nueva carrera electoral. En 2010 dio la sorpresa, quedando segundo, por detrás de Sandro Rosell. Pero en 2015 no tuvo opción en unos comicios en los que el voto se polarizó entre partidarios de Josep Maria Bartomeu y de Joan Laporta. Si pasa el corte, estas serán sus terceras elecciones.

¿No pierde la motivación?

Que cada uno lo mire cómo quiera, pero hay miles de socios del Barça que en dos ocasiones me han demostrado que tienen mucho interés en que yo presida el club. Me siento reforzado y honorado. Además, a diferencia de 2010 y 2015, en estas elecciones no veo a un ganador claro. Lo tengo que intentar.

El escenario el último año ha cambiado mucho: coronavirus, dimisión de la junta de Bartomeu, muchos precandidatos… Y las elecciones antes de lo que se podía esperar.

Hace un año todos nos pensábamos que las elecciones serían entre el 15 de marzo y el 30 de junio, pero el voto de censura lo aceleró todo. A nivel de precandidatos, sí era difícil imaginar que el continuismo al final no tuviese un candidato fuerte. Pero estas elecciones son parecidas a las de 2010, cuando después de siete años de Laporta como presidente, finalmente su candidato continuista fue Jaume Ferrer, que quedó último. Ahora llegamos a las elecciones sin un candidato claro que tenga el apoyo de la última junta.

¿Esto juega a su favor?

Sí, el abanico está más abierto. Sabiendo que se presentaría Laporta, cuentas con que habrá uno de los polos muy fuerte. Pero como no hay un candidato continuista claro, no hay otro polo fuerte. No será como en 2015, cuando eran unas elecciones muy polarizadas.

Antes, sin embargo, tendrá que pasar el corte de las firmas.

Será durísimo. Pero en 2010, cuando no me conocía nadie, ya las conseguí. También en 2015. Pero será muy duro. Pensad que en esta campaña no se pueden hacer reuniones multitudinarias para ir a recoger firmas.

¿No cree que no haber participado en la moción de censura le ha restado apoyos?

No, en 2017 ya promoví una y, cuando ha convenido, he ido a los juzgados a defender los intereses del club. Este voto de censura no tenía ningún sentido por dos razones muy importantes. La primera, porque dimitiendo Bartomeu se va "de rositas" y fue el voto de censura lo que precipitó su dimisión. Y, la segunda, porque Bartomeu se ha ahorrado una acción social de responsabilidad. Además, la nueva junta, verá cómo tomando posesión en febrero tendrá un mandato hasta junio que ya contará por un año y las pérdidas presupuestarias que supondrá este ejercicio. Calculo que las pérdidas pueden ser de alrededor de unos 300 millones de euros y te cargas con 130 y 150 millones de euros contra tus avales… En fin, quizás el voto de censura ayuda a otros precandidatos a conseguir firmas, sí. Pero que, por ejemplo, piense que Jordi Farré puede ser el que recoja ahora más firmas no significa que lo dé como ganador.

Descartó formar parte de la candidatura unitaria que proponía Rousaud.

Me reuní con él más de un vez y guardo muy buena impresión de él, pero creo que no tiene sentido. A mí me parece que, a estas alturas, todos tenemos muy claro nuestro programa. Estoy seguro dd que Emili lo proponía con muy buenas intenciones y fue muy generoso por su parte, pero cada cual tiene su manera de hacer y su lógica electoral. En definitiva: no habrá un pacto que me incluya en mí.

Usted ha dicho que está en contra del sistema de los avales. Teniendo esto en cuenta y viendo la delicada situación económica, ¿no le da respeto presentarse?

Da mucho respeto, pero lo tienes que tener interiorizado. Sin ser unos avales tan elevados, yo esta experiencia ya la tengo de elecciones pasadas. Me presento con la total confianza de que durante el mandato, que son cinco años y cuatro meses, crearemos beneficios y le daremos la vuelta a la situación del club.

¿Cree que Bartomeu y su junta tendrían que asumir responsabilidades?

Esta junta que ha dimitido es la principal responsable de haber llevado al Barça a la peor crisis financiera de los 120 años de historia del club. ¿No tenemos que ir a exigir responsabilidades a quienes ha hecho un destrozo espectacular de la solvencia financiera del club? Si la gestión ha sido como me imagino que ha sido o peor, evidentemente exigiría responsabilidades.

La crisis económica es brutal, pero ha habido una pandemia y esto era imprevisible.

De acuerdo, pero fijaos en las cifras del ejercicio 18-19. Hay un concepto que es interesante conocer, que es el fondo de maniobra, que viene a ser las obligaciones de pago a corto plazo, en doce meses, y los ingresos, tus recursos, en el mismo periodo de tiempo. Esto, idealmente, tendría que ser con un saldo positivo, porque si no significa que te tienes que endeudar. ¡Pues en 18-19 había 670 millones de pasiva corriente y 403 millones de activo corriente! ¡Al Barça, a corto plazo, ya le hacían falta 270 millones de euros! ¡Antes del covid! El covid lo ha hecho todo mucho más grave, pero eso ya venía de antes. La gestión de la última junta ha sido nefasta. ¿Tener 670 millones de masa salarial también es culpa del covid?

¿Y qué propone para solucionar las cuentas?

En los primeros tres meses ya se tendrán que tomar decisiones trascendentales. Se tendrá que reducir la masa salarial, no aplazar pagos, reducirla. Y quizás se tendrá que reducir en un 40% o 50%, con jugadores que tienen contrato en vigor… Eso significa recortar unos 300 millones de euros de la masa salarial.

¿Y qué pasaría con Messi?

Messi también sé su contrapartida. Messi seguramente no te acaba costando dinero, por no decir que te lo hace ganar. El problema con Messi es otro. Cuando empezó esta temporada vimos todos cómo quiso mandar un mensaje público diciendo, no solo que quería irse, sino que le pedía por favor al presidente del Barça que lo dejara marcharse. Creo que es una decisión que tiene muy decidida y que costará mucho hacerlo cambiar de opinión. Cuando Neymar dijo el otro día que jugarán juntos, me pareció bastante claro que no será aquí. Si se tiene que reducir tanto la masa salarial, ¿cómo nos los tenemos que imaginar los dos juntos el año que viene? Esto significa que es Messi quien se va y si el PSG, con Qatar detrás, quiere a Messi, a nivel económico no podemos competir seguro. Ya visteis lo que pasó con Neymar.

Hablemos de Koeman. ¿Es el entrenador que quiere?

En 2015, cuando ya parecía que Luis Enrique no renovaría, nosotros ya identificamos como entrenador número uno a Koeman. Me reuní algunas veces con él y era el entrenador en el que creía y lo mantengo.

¿Y de director técnico?

Es sabido que nosotros en 2015 apostábamos por Monchi. Hoy en día todavía lo considero en el top-3. Si soy presidente, el director técnico óptimo sigo pensando que tiene que ser él. A pesar de que tengo que admitir que es muy sevillista.

¿Qué Barça se imagina?

Se tendrá que hacer una apuesta clara por La Masía. Lo que tendría que haber sido una cosa de modelo, ahora, por las circunstancias económicas, te verás obligado a volver de donde no tendrías que haber salido. Conmigo La Masia será muy importante, tanto por convicción como por necesidad. No se pueden hacer salvajadas en el mercado de fichajes como se han hecho los últimos años.

Usted ha insistido en que el Espai Barça tendría que ser un eje de la campaña.

En 2015 ya avisé de que, para mí, era un enredo. Solo hay que ver cómo están las obras… ¿Dónde está la primera piedra? En 2014 se hizo un referéndum por el Espai Barça cuando Bartomeu llevaba pocos meses en el cargo. Era un referéndum pensado para legitimarse él, porque entonces era un presidente no escogido. Y la masa social fuimos llamados para votar humo. Yo no me siento vinculado con ese referéndum. Se tiene que empezar de cero. Una decisión tan trascendente no puede depender de un referéndum que se votó hace años, en 2014. Tenemos que hablar de cero si queremos hacer esa reforma, si queremos hacer una diferente o si queremos hacer un estadio nuevo. El Camp Nou necesita actuaciones inmediatas, pero el proyecto necesita ser discutido de nuevo.