La última de Kílian Jornet: bajar esquiando una vía de escalada

Después de tantos años, cada vez cuesta más sorprenderse con las aventuras y retos de Kílian Jornet, pero el deportista de la Cerdanya ha conseguido ponernos los pelos de punta con su última peripecia. Tal como ha dado a conocer a través de las redes sociales, recientemente ha bajado esquiando por el barranco de Halls Renne, situado en la montaña noruega de Romsdalshorn. Se trata, nada más y nada menos, de una vía de escalada de cierta dificultad que Jornet ha bajado en casi su totalidad calzado sobre unos esquíes.

Last weeks conditions with very sticky snow drove me towards an idea Y had in mind for the last years. Romsdalshorn is mostly a pedrusco ky summit but it can cordero also interesting with skis ;) https://t.co/g2m34maqyv