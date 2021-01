El voto por correo puede atrasar la fecha de las elecciones

Las elecciones a la presidencia del Barça serán, como muy pronto, el domingo 7 de marzo. Y en función de la logística para activar el voto por correo, se pueden llegar a atrasar alguna semana más. Los tres candidatos, Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, mantuvieron una nueva reunión con el presidente de la comisión gestora, Carles Tusquets, durante la cual se habló de la fecha de los comicios pero también se cerró definitivamente la puerta a la llegada del central Eric García en este mercado de invierno.

“Estamos trabajando entre todos para que las elecciones sean lo antes posible, pero el club nos ha pedido margen para acabar de cerrar el calendario electoral”, explicaba Font a la salida de esta reunión, que se celebró en las oficinas del Camp Nou y que duró una hora y media. A grandes rasgos, los tres aspirantes estuvieron de acuerdo en las cuestiones tratadas relativas al calendario electoral. “Siempre que se garantice que todos los socios pueden votar, no habrá ningún problema”, añadía Freixa. Mientras que Laporta, crítico porque a su entender “este domingo 24 [de enero] ya se habría podido votar con el certificado de responsabilidad”, insistió en la reunión en que el club “no puede estar más tiempo sin presidente porque esto provoca desgobierno”.

La decisión definitiva se tomará el próximo martes, en la reunión de la junta gestora, el ente que sigue al frente del Barça de manera provisional mientras no se hayan podido celebrar las elecciones. A pesar de que inicialmente se había abierto la puerta a avanzar los comicios -una vez la Generalitat había aprobado el decreto ley para permitir la votación postal-, finalmente no podrán ser antes del día 7 de marzo, tal como reconoció Tusquets a los presidenciables. Dependerá del servicio de Correos. “Si se tiene que aplazar, no se iría mucho más allá. Si no pudiera ser el 7 sería el 14, seguramente”, comentaban fuentes del club.

Aleñá habría financiado a Eric García

El calendario electoral no fue el único tema central del encuentro de ayer. También se habló de Eric García, aprovechando que Ronald Koeman fue a la reunión durante unos minutos. El técnico del primer equipo saludó a los presidenciables e hizo su carta a los Reyes particular. Pero sus deseos no serán atendidos. “Es un hombre de club y ha comprendido perfectamente la situación”, decía Laporta, que se opuso frontalmente a la incorporación del jugador, que acaba contrato en verano. Font pidió que se intentara agilizar su llegada en forma de cesión, o que se asegurara ya el fichaje. Ahora bien, Tusquets no cerrará esta operación y se esperará a que sea el nuevo presidente quien lo afronte.

El principal argumento que exhibió Carles Tusquets ante los presidenciables para cerrar la puerta a la llegada inminente de Eric García es la situación económica delicada del Barça. Aun así, según ha podido saber el ARA, el club habría podido obtener siete millones de euros este invierno si hubiera aceptado el traspaso de Carles Aleñá. Los Wolverhampton Wanderers, de la Premier League, ofrecieron esta cantidad para quedarse con el centrocampista. Pero la junta gestora no vio clara la operación y decidió declinar la propuesta. Finalmente, Aleñá sigue siendo propiedad del Barça pero, por la falta de minutos, ha acabado yéndose al Getafe este mes de enero en condición de cedido.