Acuerdo en la UE para desbloquear los fondos antipandemia

Se ha deshecho el bloqueo. Tras una propuesta venida desde Berlín, Hungría y Polonia han abandonado el veto que impedía la puesta en marcha del fondo de recuperación contra la pandemia del coronavirus y también del presupuesto europeo entre 2021 y 2027. Los habían secuestrado porque se ha vinculado su concesión al cumplimiento del estado de derecho, una asignatura que ambos gobiernos hace tiempos que suspenden. Sin embargo, una propuesta de Alemania que en la práctica aplaza la puesta en marcha de este mecanismo ha conseguido deshacer el veto que libera un total de 1,8 billones de euros.

"Acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual y el Paquete de Recuperación. Ahora ya podemos empezar a implementarlo y reconstruir nuestras economías", ha publicado en un tuit el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, media hora escasa después de que empezaran a discutir sobre esta cuestión en la agenda de la cumbre europea que se celebra este jueves y viernes en Bruselas.

