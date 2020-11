El BBVA vende su filial en los Estados Unidos por 9.300 M€

El BBVA ha acordado con The PNC Financial Services Group la venta del 100% de su filial en los Estados Unidos, BBVA USA Bancshares, así como otras sociedades del grupo en el país norteamericano por aproximadamente 9.700 millones de euros. En un hecho relevante emitido este lunes en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad ha explicado que el acuerdo logrado no incluye la venta del negocio institucional del BBVA.

Esta parte que queda fuera de la operación será transmitida por BBVA USA Bancshares a entidades del banco de origen vasco antes del cierre de la venta. Así pues, el BBVA seguirá manteniendo el negocio mayorista que realiza actualmente a través de su sucursal en Nueva York, ha añadido el banco.

El precio de la operación, que se pagará enteramente en efectivo según ha explicado la entidad, asciende aproximadamente a 11.600 millones de dólares norteamericanos, el equivalente a unos 9.700 millones de euros.

El BBVA espera que la operación anunciada este lunes genere un impacto positivo en la ratio de capital del grupo de aproximadamente 300 puntos básicos y un resultado positivo neto de impuestos de aproximadamente 580 millones de euros. El cierre de la operación, que está sujeto a la obtención de las autorizaciones de las autoridades competentes, se espera para mediados de 2021.

Se dispara en bolsa y arrastra al Sabadell

El anuncio del BBVA ha disparado su valor en la bolsa española, que ha llegado a subir un 20% y a las 12.30 horas se mantenía casi un 16% por encima del momento de la apertura.

Pero además, no solo subía la cotización del BBVA, sino que ha arrastrado a toda la bolsa española. El Íbex-35 ganaba a las doce y media casi un 1,7%. El valor que más subía después del BBVA era Banc Sabadell, que ganaba más del 15%, en una interpretación de los inversores de que dentro de los proceso de consolidación del sistema financiero español sería posible una fusión entre el banco azul y el banco del Vallès.