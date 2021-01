El Corte Inglés de Francesc Macià se despide 28 años después

El Corte Inglés de Francesc Macià de Barcelona cerró definitivamente sus puertas el viernes. El edificio estaba en manos de la compañía desde que lo compró Galerías Preciados en 1993, pero el cierre ahora, 28 años después, no es una sorpresa: estaba anunciado desde que en julio de 2019 el grupo vendió el edificio por 151 millones de euros a un particular que resultó ser el empresario Pedro Alonso Agüera, a través de su family office AM Gestión.

La idea de Alonso Agüera era combinar oferta de comercio con espacios de oficinas, objetivo que ya cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento de Barcelona. El acuerdo original era que El Corte Inglés se quedara en régimen de alquiler hasta 2020, pero la pandemia ha hecho que finalmente sea el 15 de enero de 2021 el día que empiece el proceso de evacuación.

Fuentes de la compañía explicaron el otoño pasado que el plan era recolocar a la plantilla, formada aproximadamente por 150 personas, en otros centros que el grupo tiene en la capital catalana, principalmente en el de Diagonal-Maria Cristina, pero también, a pesar de que en menor medida, al de plaça Catalunya.

La venta del edificio forma parte de un plan estratégico del grupo para deshacerse de inmuebles que no consideraba capitales. Este movimiento, que la compañía anticipó a finales de 2018, incluía 14 edificios comerciales y de oficinas, 65 activos inmobiliarios más y 16 parcelas. Desde entonces también ha desaparecido del escenario barcelonés el icónico centro que el grupo tenía en la confluencia de la Rambla y la plaça Catalunya, donde ahora hay un Primark.

Caída drástica de las ventas

Después de todos estos movimientos comerciales, El Corte Inglés cerró en 2019 ganando 310 millones de euros, un 20% más de lo que había conseguido el año anterior gracias a un incremento de un 1,2% de la facturación, que se situó en 15.200 millones.

Pero la llegada de la pandemia ha trastornado las cuentas de la compañía. Entre marzo y mayo del 2020, primer trimestre fiscal, El Corte Inglés registraba pérdidas por valor de 510 millones de euros. A pesar de mantener aproximadamente el 60% de los ingresos gracias a la alimentación, las ventas cayeron a la mitad. Hasta agosto, la facturación había bajado un 41%.