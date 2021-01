Musk recomienda Signal y se disparan las acciones de una empresa con el mismo nombre

La cuenta de Twitter del fundador de Tesla Elon Musk es un cajón de sastre donde hay espacio tanto para memes sobre Baby Yoda como para promocionar los lanzamientos de los cohetes de su compañía SpaceX. Los comentarios en las redes de quien se situó la semana pasada como el hombre más rico del mundo (por delante el creador de Amazon, Jeff Bezos) tienen a menudo un efecto inesperado en los 42 millones de seguidores que reciben los mensajes espontáneos del magnate sudafricano. Por ejemplo, como cuando el año pasado tuiteó que las acciones de su propia compañía eran demasiadas caras y, en pocas horas, su precio se empezó a hundir.

Esta vez la verborrea digital de Musk ha provocado que una empresa más bien pequeña y que se dedica a los servicios médicos haya disparado de manera estratosférica su valor en la bolsa. ¿Por qué? El fundador de Tesla había escrito solo dos palabras en Twitter: "Use Signal" ("Usad Signal", en castellano). Se refería a la aplicación de mensajería instantánea que permite encriptar la información que se envía, que se ha convertido –junto con Telegram– en la alternativa para los que dudan de la privacidad y la seguridad que ofrece WhatsApp.

Los seguidores de Musk, sin embargo, no debían de saber que el servicio no cotiza en los mercados y acabaron comprando acciones de Signal Advance, otra empresa americana que no tiene nada que ver con la mensajería móvil. Así pues, la proclama del excéntrico empresario consiguió que los títulos de esta compañía hayan pasado de valer 60 céntimos a más de 7 dólares en un par de días.

La situación también obligó a la aplicación de mensajería a aclarar en su cuenta de Twitter que se trataba de otra empresa. "Es comprensible que la gente quiera invertir en los récords de crecimiento de Signal, pero no somos nosotros. Somos una corporación sin ánimo de lucro y nuestra única inversión es en nuestra privacidad", destacó la plataforma. Por su parte, Musk no ha vuelto a tuitear sobre el tema, a pesar de la curiosa reacción que desató en la bolsa. El fundador de Tesla recomendó Signal justo después de que se conocieran los nuevos cambios de condiciones de WhatsApp y sus implicaciones para la privacidad de los usuarios.

Otras confusiones en Wall Street

Aún así, este tipo de confusiones no son ajenas a Wall Street. La salida a bolsa de la plataforma de videollamadas Zoom en 2019 también provocó que una empresa china con el mismo nombre incrementara sus ganancias un 80% el mismo día por esta simple coincidencia. Del mismo modo, la compañía Tweeter Home Entertainment Group se benefició de su nombre, puesto que algunos inversores despistados compraron acciones antes de que Twitter saliera a bolsa y dispararon su valor cerca de un 1.000%.

Musk ha empezado el 2021 como el hombre más rico del mundo, después de que un repunte en el valor de Tesla aumentara su fortuna hasta unos 1 88.500 millones de dólares (unos 153.550 millones de euros), de forma que superaba la de Jezz Bezos, fundador de Amazon. Su empresa es la automovilística que más creció en la bolsa durante el 2020, un año más bien complicado para el sector de la automoción por la bajada de las ventas provocada por la pandemia.