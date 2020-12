Europa sí que sube los salarios mínimos en plena pandemia

El aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) del 2021 se está convirtiendo en una especie de serie de Netflix donde no se ponen de acuerdo ni los que se supone que forman parte de la misma familia. No solo hay discrepancias entre los agentes sociales -la patronal dice que ahora no es el momento de hacer ningún incremento mientras los sindicatos defienden que es más necesario que nunca-, sino también entre los mismos socios de gobierno. Podemos, capitaneado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, siempre se ha mostrado partidario de la subida y de aprobarla cuanto antes mejor, mientras que por la parte socialista se quiere evitar tomar una decisión de forma inmediata.

Después del cruce de declaraciones entre los dos socios de gobierno, la portavoz del ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pulsó martes el botón de pausa y aseguró que su ejecutivo mantiene el compromiso de legislatura de aumentar el SMI, pero que aplaza la decisión hasta finales del primer semestre del 2021 (en mayo, según concretó miércoles la ministra de Economía, Nadia Calviño), una vez se hayan evaluado los efectos de la pandemia sobre la economía y cuando se prevé que se haya vacunado a suficiente población para empezar a controlar el virus.

Montero también aprovechó el anuncio para dejar dos mensajes más. El primero, que el ejecutivo español ya ha llevado a cabo un aumento de casi el 30% del SMI en dos años y, el segundo, que “no se puede ignorar” la situación económica que vive el país fruto de la crisis sanitaria. Pero, ¿qué han hecho el resto de países europeos? ¿han congelado o han subido el salario mínimo? De los 27 países que tiene la Unión Europea, 21 tienen SMI y la gran mayoría se ha decantado por incrementarlo en plena pandemia. El último en hacerlo ha sido Portugal, que martes aprobó un aumento hasta los 665 euros mensuales brutos a partir del 1 de enero, 30 euros más que el actual (4,7%).

El país que tiene el SMI más elevado dentro de la Unión Europea, Luxemburgo, también ha aprobado subirlo este mismo diciembre. El Parlamento dio luz verde por unanimidad a un incremento del 2,8%, a pesar de la oposición del colectivo empresarial. Un trabajador a jornada completa, pues, cobrará un mínimo de 2.202 euros brutos al mes (60 euros más) mientras que en el caso de los empleados más cualificados la cifra será de 2.642 euros (72 euros más).

Alemania ya dejó los deberes hechos en octubre y aprobó subir el SMI, que se creó hace poco más de cinco años, un 2,6%, de forma que pasó de los 9,35 euros la hora a los 9,60 euros. El incremento se hará en cuatro fases que empezarán el 1 de enero. En el Reino Unido, donde se aumentan los salarios por tramos de edad, se subirá en abril un 2% para los jóvenes de entre 21 y 22 o un 1,7% para los que tienen entre 18 y 20 años, entre otros. El aumento en Holanda será similar (1,9%). El nuevo salario mínimo mensual bruto se fijará para los trabajadores de un mínimo de 21 años en 1.685 euros, mientras que en Irlanda el aumento será solo de un 1%, estableciendo el precio por hora de trabajo en 10,2 euros.

Letonia, el que más crece

Los países que más subirán el SMI, sin embargo, serán los que lo tienen más bajo. Es el caso de Letonia, donde pasará a situarse en 500 euros (16,3%), de Eslovaquia, donde llegará a los 623 euros (7,4%), y de Bulgaria, con 332 euros (6,6%).

Para el catedrático de derecho del trabajo de la UB Jordi Garcia incrementar o no el SMI en el caso de España responde puramente a motivos ideológicos. Garcia recuerda que ya hay unos mecanismos para subir los sueldos y que son más efectivos: los convenios colectivos que negocian empresas de un mismo sector y sindicatos. “El SMI es un instrumento que tenemos pero tiene poco sentido porque es a través de las negociaciones colectivas donde se tiene más conocimiento de cómo está cada sector”, explica.

Si España acaba aprobando un aumento del 0,9%, que es la cifra que ahora está sobre la mesa, será el aumento más bajo que se hará en Europa. Serán 8,55 euros más brutos al mes, de forma que se pasará de los 950 actuales a los 958,5 en 14 pagas. Para el desenlace, pero, se tendrá que esperar casi medio año.

La subida del SMI por países

ALEMANIA

9,60 €/h

El salario mínimo de Alemania por hora subirá de los 9,35 euros actuales a los 9,60. El aumento empezará en enero y se hará en cuatro tramos.

REINO UNIDO

+2%

Es el incremento que se prevé del salario mínimo de los jóvenes de entre 21 y 22 años este 2021. También se ha subido, en menor medida, el de otras franjas de edad.

FRANCIA

+1%

Entre un 1% y un 1,2% es el porcentaje que prevé aumentar del SMI el gobierno francés. Actualmente el salario mínimo es de 1.539 euros por una jornada de 35 horas.

PORTUGAL

665 €/mes

Es el último en aprobar el incremento del salario mínimo para el año que viene, que será de 30 euros más, y se situará en 665 euros o, lo que es el mismo, un 4,7% más.