Inquietud de los sindicatos ante la incógnita sobre los planes en Bruselas

Un nuevo actor ha entrado en formar parte de la mesa de diálogo entre gobierno español, sindicatos y patronales donde se tienen que negociar las futuras reformas de la economía: la Comisión Europea, hecho que incomoda los sindicatos mayoritarios. CCOO y UGT han enviado un ultimátum al gobierno español exigiendo que les traslade los documentos con los detalles de las futuras reformas –entre ellas la laboral y la de las pensiones– que tiene que sacar adelante el ejecutivo para captar los fondos europeos antipandemia.

"Son compromisos muy importantes. Exigimos al gobierno que nos dé información fehaciente", ha declarado el secretario general de CCOO, Unai Sordo , este viernes después del encuentro coordinado por la ministra de Economía, Nadia Calviño, en la que los ministerios les han trasladado las líneas maestras del futuro Plan Nacional de Inversiones y Reformas. El gobierno lo tiene que enviar antes del 30 de abril a la Comisión Europea y de momento Calviño ha anticipado ya 28 textos en forma de borrador en el marco de un "intercambio de documentos con Bruselas".

El plan incluirá reformas relacionadas con las políticas activas de ocupación, la movilidad, el sistema educativo, la transición ecológica, o la fiscalidad, entre otros, que por ahora el ejecutivo no ha concretado. Ahora bien, el hecho de que el gobierno español no las haya trasladado ni públicamente ni a los agentes sociales no quiere decir que haya hecho lo mismo a puerta cerrada. Calviño ha reconocido que la Comisión quiere "un grado de profundidad y detalle alto" y es precisamente esto lo que instala nerviosismo entre los sindicatos.



El callo de las pensiones y la reforma laboral



Dos reformas son las más espinosas (no sólo entre los agentes sociales sino también entre el PSOE y Unidas Podemos): la laboral y la del sistema de pensiones. De momento, ninguna de ellas ha sido trasladada a Bruselas, ha asegurado Calviño, como mínimo de forma concreta. Los sindicatos, sin embargo, se temen lo peor. "CCOO no asumirá los compromisos previos que el gobierno mantenga con Europa y que no sean tratados previamente en la mesa de diálogo social", ha apuntado Sordo , palabras que también ha defendido la UGT. A su vez, la patronal ha pedido "prudencia y realismo en un momento en que las empresas están sufriendo mucho".

En cuanto a la reforma de las pensiones, la ministra de Economía ha reiterado que el objetivo es "mantener el poder adquisitivo y hacer sostenible el sistema a corto y medio plazo". A pesar de que ha reafirmado que se buscará el consenso más amplio posible y que el mapa a seguir será el último acuerdo del Pacto de Toledo (que por su amplitud en los términos da margen de maniobra al gobierno), los postulados dentro del ala socialista son conocidos. El ministerio de Inclusión y Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá (PSOE), ya ha confirmado que las pensiones se revalorizarán con el IPC, una medida que no gusta en Europa. Escrivá , sin embargo, estudia otras medidas. Una, la de ampliar los años por el cómputo de la jubilación media, de 25 a 35 años. La medida, que sindicatos y patronales aseguran que no han leído "en ningún momento", significaría un recorte indirecto del 5% de las pensiones y tiene el no de Unidas Podemos . También podría endurecer las jubilaciones anticipadas o favorecer los planes de pensiones privados.

El otro caballo de batalla es la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en 2012. La posibilidad de derogarla completamente es cada vez más un espejismo, pero no la de acabar con sus aspectos más controvertidos, como quiere la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ( Unidas Podemos ), postura que defienden también los sindicatos, que quieren cortar de pura cepa la temporalidad y blindar la negociación colectiva, así como endurecer los procesos de despido por parte de la empresa. También en el ámbito laboral el gobierno prepara medidas para facilitar la contratación laboral de jóvenes, con incentivos a las empresas, o facilitar el acceso a planes de formación de personas paradas, demandantes de empleo o afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

El dolor de cabeza de la "condicionalidad "



Si hay un término que estos días no han dejado de repetir los sindicatos es el de la "condicionalidad". CCOO y UGT han vuelto a recordar que Europa no ha ligado el acceso a los fondos europeos a ninguna reforma concreta que implique un recorte drástico del sistema de pensiones o no tocar la reforma laboral vigente del Partido Popular. Y, en efecto, Bruselas no habla de condiciones –así lo admite la misma ministra Calviño–, y menos en un momento en el que la pandemia ha hecho volar por los aires no solo los planes económicos sino los dogmas basados en la austeridad hasta ahora instalados en Europa.

Ahora bien, sí que habla "de ambición" y recuerda a los estados miembros que hay recomendaciones, ya desde antes de la pandemia. Son recomendaciones que los países tienen que seguir no solo para tener unas cuentas saneadas, según Bruselas, sino también para acabar con "problemas estructurales" que Europa tiene muy localizados: el laboral y el de las pensiones. "Los planes tienen que estar alineados con la hoja de ruta de las recomendaciones y en esto estamos", ha indicado Calviño, que ha añadido que los quiere tener acabados " cuanto antes mejor ". Con todo, es sabido que los postulados europeos no conjugan del todo con lo que piden los sindicatos ni Unidas Podemos , y es aquí donde surgen las tensiones. Así, el gobierno tendrá difícil mantener izada la bandera del "diálogo social" y, a la vez, contentar Europa.