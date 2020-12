Sánchez congela el salario mínimo y dice que no es el momento de subirlo

El 2021 arrancará con una congelación del salario mínimo interprofesional (SMI). El consejo de ministros de este martes ha dado luz verde a la congelación del actual SMI de 950 euros mensuales, a la espera de retomar las negociaciones con los agentes sociales -sindicatos y patronales- para abordar un futuro incremento. "Nos tenemos que centrar en salvar empresas, salvar vidas y reincorporar las personas que están en expedientes de regulación temporal de ocupación o en el paro", ha dicho el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha cerrado la puerta a un incremento del SMI, como mínimo, en el contexto de crisis actual.

La aprobación era un trámite previsible teniendo en cuenta que la portavoz del ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya dejó claro justo después del consejo de ministros de la semana pasada que la decisión de subir el SMI se dejaba para finales del primer semestre del 2021. El día siguiente, la ministra de Economía, Nadia Calviño, concretaba que se negociaría en mayo porque es cuando se prevé que ya se hayan evaluado los efectos de la pandemia sobre la economía y que una parte importante de la población ya esté vacunada. Aun así, este martes Sánchez ha esquivado concretar cuáles son los tiempos con los que trabaja el gobierno español. "Reafirmo mi compromiso con el aumento del SMI, lo reafirmo. Lo desarrollaremos a lo largo de esta legislatura", ha dicho durante la rueda de prensa de balance del primer año de la legislatura.

Con esta congelación, el PSOE impone su postura a Podemos, su socio de gobierno, que siempre ha defendido a través de su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el aumento del salario mínimo a partir de enero. De hecho, fuentes del ministerio de Trabajo se han negado a hablar de "congelación" este martes. "No estamos dispuestos", aseguran al ARA. Vinculan la prórroga del actual SMI a la necesidad de no quedar en unos " limbos jurídicos". En este sentido, el documento aprobado por el consejo de ministros recoge que la prórroga actual tiene que "garantizar la seguridad jurídica y dar continuidad al SMI y a las personas que dependen de este salario".

Las últimas semanas ha habido dos reuniones con el gobierno español y los agentes sociales, patronal y sindicatos, pero las dos han acabado sin acuerdo. El texto de prolongación que se ha aprobado este martes vincula precisamente el aumento del SMI a las negociaciones con la patronal y los sindicatos, a la espera de una una nueva fecha para retomar la mesa de diálogo social. En todo caso, todo apunta a que coincidirá con la mesa de negociación para prorrogar los actuales ERTE (que caducan el 31 de enero), que el gobierno español ha convocado para el viernes 8 de enero por la mañana.

Los sindicatos piden "no esperar"

Las discrepancias no solo existen dentro del gobierno español. Entre los agentes sociales también hay desacuerdo: mientras que los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), lógicamente, defienden una subida inmediata, la patronal sostiene que ahora no es el momento de hacerlo. Los primeros, de hecho, no han tardado a contestar a la decisión del gobierno de congelar el actual SMI, que han tildado de 'injustificada". Los dos sindicatos ven con preocupación la poca concreción en el tiempo del gobierno español y defienden que "el 2021 no puede ser una excepción, un paréntesis, para seguir avanzado hacia la mejora de los salarios más bajos". Mientras que la UGT apuesta por un incremento de hasta un 5%, CCOO rebaja el aumento a un 1,8% respecto al actual SMI. "Con mejores sueldos se refuerzan la demanda, el crecimiento y la ocupación estable", han argumentado los dos sindicatos en un comunicado.

En las dos reuniones la propuesta que se ha puesto sobre la mesa es incrementar el SMI un 0,9%, el mismo aumento que las pensiones o los sueldos de los funcionarios. En total serán 8,55 euros sucios más al mes, de forma que se pasará de los 950 actuales a los 958,5 en 14 pagas. Si se materializa, este sería el incremento más bajo de Europa este 2021.