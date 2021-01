Seat ya negocia un ERTE que afectará a un máximo de 11.000 trabajadores

La falta de semiconductores que está sufriendo la automovilística Seat, y que está afectando directamente su producción, ha llevado a la compañía a empezar este lunes las negociaciones con el comité de empresa sobre el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que llevará a cabo entre el 25 de enero y el 30 de junio. La automovilística plantea, por un lado, que el expediente temporal afecte el cierre de un máximo de 20 días a la producción de las líneas 1, 2 y 3 de Martorell y, por otra, 400 trabajadores diarios.

También incluye la paralización durante unos 20 días de la producción de la Zona franca, una planta donde trabajan unos 1.500 empleados, aparte de un ERTE de 150 trabajadores diarios y, finalmente, el cierre durante 30 días del centro de componentes de El Prat, que tiene una plantilla de 1.050 personas.

El presidente del comité de empresa, Matías Carnero, ha confirmado que el ERTE acabará afectando a un máximo de 11.000 trabajadores. En cuanto a Seat, no ha querido concretar las cifras, a pesar de que sí que ha confirmado que ya ha empezado la negociación del expediente.

La automovilística y el comité de empresa se volverán a reunir este martes. UGT ya ha avanzado que pedirá que la compañía complemente el sueldo de los afectados por ERTE hasta el 90% (el ERTE solo prevé el pago del 70% del salario neto) y que no afecte ni a la cantidad de días de vacaciones ni a las pagas extras. Además, solicitará que los trabajadores de más de 56 años no queden afectados por el expediente para que no repercuta en su jubilación.

Tal como aseguró durante el anuncio del expediente el 22 de diciembre pasado, la empresa ha reiterado que el volumen de vehículos que se deje de fabricar por la falta de semiconductores, un componente clave de los chips integrados en los circuitos electrónicos de determinados vehículos, se recuperará en la segunda parte del año.

Sin proveedores

La falta de suministro de semiconductores a nivel mundial es consecuencia de la crisis del covid-19, que ha provocado una parada en la industria de la automoción y ha llevado a los principales fabricantes de estos componentes a reasignar producción a otros sectores, como por ejemplo la electrónica de consumo.

De momento Seat ya está sufriendo la carencia de una decena de proveedores, una cifra que según la UGT se podría incrementar a una docena en pocos días.