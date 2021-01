Sin acuerdo por los ERTE

Las más de tres horas de reunión el jueves por la tarde entre gobierno español, sindicatos y patronales tampoco sirvieron para que llegaran a un acuerdo sobre la prórroga de los ERTE. Así, la idea del ministerio de Trabajo de cerrar un texto el día 15 de enero ya es imposible. El departamento que dirige Yolanda Díaz ha propuesto un nuevo documento sobre el cual ayer no trascendieron los detalles. Aun así, el obstáculo que sigue encima de la mesa es el del veto a las empresas para poder despedir. La patronal mantiene su intención de hacer caer o como mínimo modificar la cláusula que prohíbe despedir aun trabajador durante los seis meses posteriores a finales del ERTE. En caso de no cumplirla, tienen que devolver al Estado todas exoneraciones de toda la plantilla. Las posiciones están claras. El gobierno coincide con los sindicatos en que esta es la clave de la medida. “Es la patronal quien tiene la pelota en su tejado”, apuntan fuentes de la negociación al ARA. Los empresarios, a pesar de estar en contra, tampoco han puesto ningún texto diferente encima de la mesa.

La reunión todavía no había acabado cuando el secretario general de CCOO, Unai Sordo, avisaba de que el sindicato “no cedería con los compromisos de mantener la ocupación”. En una entrevista a Europa Press, Sordo defendía que tiene lógica hacer “un esfuerzo de más de 20.000 millones de euros” por parte del Estado para “asumir salarios y cotizaciones que temporalmente dejan de pagar las empresas y que como contrapartida estas no puedan despedir durante un tiempo”. “Las espadas todavía están levantadas”, añadía Sordo. Y, de hecho, no hay fecha fijada para la próxima reunión.

Prórroga hasta mayo

De momento, el 31 de mayo es la fecha que el ministerio de Trabajo habría conseguido consensuar con los sindicatos y los empresarios. La propuesta gusta a las dos partes porque incluye (si no se alarga) toda la duración del estado de alarma, que cae el 9 de mayo. Los esquemas de ERTE también se mantendrán. Por un lado, las exoneraciones actuales. Por el otro, la tipología de ERTE. Desde la última prórroga, aprobada el pasado mes de septiembre, las empresas tienen la opción de acogerse a tres expedientes diferentes: un ERTE por fuerza mayor, que engloba aquellos sectores ultraprotegidos; un ERTE por impedimento de actividad, para aquellos negocios que se vean afectados por posibles restricciones y, por lo tanto, obligados a cerrar o a limitar la actividad; y finalmente los ERTE limitados y vinculados a la caída de la demanda.

A pesar de que la recuperación es desigual entre los sectores productivos, y por lo tanto hay sectores más afectados que otros, la segunda y tercera oleada de la pandemia y el aumento de las restricciones han obligado al gobierno español a descartar, esta vez, cualquier medida más quirúrgica, como se planteaba después del verano: la economía ha empezado el año débil, como apuntan algunos estudios. De hecho, cuando cerró el mes de diciembre había 750.000 personas afectadas por un ERTE en toda España, y es por eso que algunas voces piden al gobierno español que empiece a pensar en medidas para reactivar la economía para que el mercado absorba sin problemas a estos trabajadores.

Unos ERTE “a la alemana”

La idea de que los expedientes temporales de empleo han llegado para quedarse hace tiempo que suena dentro del gobierno español. El propio presidente Pedro Sánchez lo defendía en verano públicamente, pero a la idea también se han sumado los sindicatos y las patronales. La fórmula, sin embargo, no sería la misma, y por lo tanto será otro frente que agentes sociales y gobierno tendrán que consensuar.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, confirmó este jueves en el marco del Foro Internacional de Inversores que estos expedientes tenían que encaminarse hacia un instrumento de flexibilidad temporal. Además, el ejecutivo quiere que sea un mecanismo que ayude a reforzar la formación, un modelo que tienen países como Alemania.

Movilizaciones en febrero por el SMI

El invierno no será tranquilo para el gobierno español. Los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, elevarán su nivel de exigencia, y confirmaron que convocarán movilizaciones en el mes de febrero para presionar al ejecutivo para que apruebe el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) este 2021. “Hay que poner en marcha la agenda de reformas sociales para garantizar una reconstrucción del país justa”, apuntaron los dos sindicatos en un comunicado. Así, las organizaciones van más allá del SMI y exigen aprobar la ley de plataformas digitales o poner fin a la reforma laboral aprobada por el PP en 2012. Las acciones de protesta las concretarán las dos ejecutivas el martes día 19.