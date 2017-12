Solo un 12% de las empresas han completado el traslado de sede fuera de Cataluña

Desde el 2 de octubre hasta el 12 de diciembre un total de 3.004 empresas con sede social en Cataluña habían comenzado los trámites para llevar su domicilio social fuera de Cataluña, según los datos facilitados por el Colegio de Registradores. Pero el cambio efectivo de sede, de momento, se reduce a una décima parte. Entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre solo 332 compañías habían completado los trámites para hacer el traslado, según el recuento que ha hecho la Generalitat basándose en los datos del Registro Mercantil y al que ha tenido acceso el ARA. Esto es casi el 12% de las poco más de 2.800 que habían iniciado los trámites al cierre de noviembre. Las empresas tienen hasta tres meses para completar el proceso del traslado una vez lo han iniciado.

Por lo tanto, muchas de las empresas que han iniciado los trámites durante estos más dos meses que han pasado desde el referéndum del 1-O no los han completado y, de hecho, todavía tienen tiempo para hacerlo, ya que la vigencia de tres meses del certificado literal aún les da tiempo para terminar haciendo efectivo, o no, el traslado. De hecho, el Colegio de Registradores ha ido dando los datos de las empresas que habían iniciado los trámites, pero no prevé dar los primeros datos sobre traslados efectivos hasta finales del mes de enero, cuando tenga terminadas las estadísticas del cuarto trimestre de al año, según indicaron a este diario fuentes del Colegio de Registradores.

De las empresas que han hecho efectivo el traslado se puede hacer un perfil. Son pocas las de capital extranjero que se han ido de Cataluña y, de las que lo han hecho, la mayoría son del sector financiero o regulado, como las aseguradoras Axa y Allianz.

Madrid, primer destino

Analizando las 332 empresas que han completado todos los trámites, se concluye que Madrid es el principal destino, ya que ahí han ido un 56% del total. Las zonas limítrofes con Cataluña, como Aragón y Valencia, son las siguientes de la lista, con un 11% y un 9%. Les siguen Baleares (6%) y Andalucía (5%).

Según los datos del Colegio de Registradores, el número de empresas que han iniciado los trámites para cambiar el domicilio se ha ido desacelerando. La punta máxima fue el 19 de octubre, cuando 268 empresas iniciaron los trámites en un solo día, mientras que la semana pasada bajó a mínimos con 24 empresas el lunes 4 de diciembre, 23 el día 5 y 18 el jueves día 7.

En octubre hubo 96 empresas que finalizaron el traslado de sede, mientras que en octubre del año pasado fueron 61, según fuentes del departamento de Economía. En noviembre la diferencia creció con fuerza, después de pasar los 43 traslados del año pasado a los 236 de este año. En definitiva, entre octubre y noviembre del año pasado se fueron de Cataluña 104 empresas y este año lo han hecho más del triple, 332.

Y a pesar de la fuga de empresas de Cataluña, también las hay que hacen el camino contrario. Entre octubre y noviembre aterrizaron en Cataluña 73 empresas procedentes de otras comunidades, cuando el año pasado en el mismo periodo fueron 79. Curiosamente, más de la mitad (53%) procedían de Madrid.

El coste reputacional

Al margen de la fuga de empresas, la situación política catalana tiene un coste económico para la marca España, a pesar de que es difícil de cuantificar. Según la consultora Reputations Institute, este coste podría trepar hasta 12.000 millones, por la caída de un 15% de los visitantes a España y el descenso de casi un 2% de la inversión directa en todo el Estado.

El informe de esta consultora dice que hubo una caída de cinco puntos en la intención de visitar el Estado en noviembre respecto a marzo, hasta el 82,4% de los encuestados europeos, así como de cuatro puntos con respecto a la de invertir, hasta el 60%. Seis de cada diez europeos afirman que la imagen de España se ha visto afectada por el conflicto con Cataluña, y cuatro de cada 10 directivos europeos sondeados aseguran que el atractivo inversor de España y Cataluña ha disminuido.

La reputación de Barcelona es la más afectada, ya que la intención de visitar la ciudad ha bajado 5,2 puntos, la de invertir en la ciudad ha perdido siete y la de trabajar y vivir ahí han retrocedido en 8, 1 y 6,8 puntos.



LAS CLAVES

1. Cómo se inician los trámites para irse?

Los administradores de la sociedad tienen que ir al notario y hacer una escritura de cambio de domicilio. Después, van al Registro Mercantil de donde tienen la sede para inscribir esta escritura. Este es el trámite que cuentan los registradores para decir que 3.004 empresas han trasladado la sede a otro lugar de España hasta el 2 de diciembre. Pero el trámite aún no se ha completado, y los registradores dicen que no tendrán los datos definitivos hasta enero.

2. ¿Cuáles son los plazos para hacerlo?

Una vez inscrita la escritura, el registrador del lugar de origen comprueba que la empresa no tiene nada pendiente y, si es así, emite lo que se llama certificado literal. Este certificado tiene un plazo de vigencia de tres meses. Si en este plazo la empresa no hace la inscripción del nuevo domicilio en el registro del destino, se queda en su lugar de origen, pero también podría pedir un nuevo certificado para completar el trámite. Estos tres meses, dicen los registradores, permiten que algunas sociedades estén esperando a ver qué pasa el 21-D.