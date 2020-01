Las ventas de Tesla se multiplican por cinco

Tesla se ha convertido en la marca símbolo de la electrificación en el mundo del automóvil. La compañía fundada por Elon Musk vendió 367.500 coches en todo el mundo en 2019 (un incremento del 49,8% respecto al año anterior). Los datos prueban su éxito en el mercado, aunque no en cuanto a resultados, ya que la empresa aún no ha cerrado nunca un ejercicio entero con beneficios. Pero no deja de ser un éxito que, a pequeña escala, también se reproduce en Cataluña. La marca se puede considerar de lujo, para que el modelo más barato, el 3, tiene un precio mínimo de más de 48.000 euros, mientras que el S se puede comprar a partir de 81.000 euros y la X en cuesta más de 116.000 en la versión más sencilla. En 2019 Tesla vendió en el Principado 737 coches, un 415% más que el año anterior. Se puede considerar una cifra modesta, pero de automóviles 100% eléctricos sólo se vendieron 2.960 en toda Cataluña, y en España 10.050.

Los datos, además, deben enmarcarse en el contexto que vivió el mercado del automóvil del año pasado. Las ventas del conjunto del sector bajaron en Cataluña y en España. Las matriculaciones de turismos en el Principado cayeron un 6,3%. Pero, si se segmentan, la bajada se concentró en los coches diesel (-36,2%), mientras la matriculación de los de gasolina aguantó (+ 2,1%). Pero, sobre todo, en un contexto de emergencia climática, la subida la registraron los automóviles que funcionan con electricidad o combustibles alternativos (+ 26,4%). Y, dentro de este sector, destaca el aumento de la venta de coches 100% eléctricos, que es la categoría en la que se mueve Tesla.

En total el año pasado en Cataluña se matricularon 2.960 turismos 100% eléctricos, un 64,8% más que el año anterior, cuando se matricularon 1.796. Es decir, Tesla vendió más de un cuarto de los vehículos 100% eléctricos. Pero, además, sus ventas crecieron muy por encima del crecimiento del conjunto del mercado. En 2018 Tesla había vendido 143 coches en Cataluña, pero el lanzamiento del Modelo 3 impulsó sus ventas. De los 737 nuevos Tesla matriculados en el Principado en 2019, el grueso, 606, corresponde a las comarcas de Barcelona, un 60% más que el año anterior. El crecimiento porcentual fue superior en las otras tres provincias, aunque en números absolutos, como es lógico, la cifra es inferior. En Girona se matricularon 47 Tesla, un 571% más que en 2018. Los 35 coches de la marca que fueron a las comarcas de Lleida suponen un incremento del 1.650% respecto al año anterior, mientras que el crecimiento en las comarcas de Tarragona fue del 1533%, con 49 vehículos de la marca vendidos.

Además, Cataluña fue la comunidad del Estado donde se matricularon más coches de la marca que lidera Elon Musk, por encima de Madrid, donde el año 2019 se llegó a 628 coches. Eso sí, el crecimiento en la comunidad madrileña respecto el 2018 fue incluso superior al del Principado, ya que la marca de coches eléctricos vendió un 509% más de unidades.

"Sin duda Tesla es ahora el rival a batir en cuanto a coches eléctricos, al igual que Toyota lo es en híbridos desde que hizo el lanzamiento del Prius en los años 90 y, especialmente, de la nueva generación presentada en 2004", apunta Miguel Saiz, profesor de OBS Business School.

El Modelo 3, líder

Una parte del éxito de Tesla es atribuible a la llegada al mercado español del Tesla Model 3, el más asequible de la marca. De hecho, dentro del ranking español este modelo se ha situado como el primero en matriculaciones de coches 100% eléctricos. Con 1.687 unidades matriculadas, ha conseguido un 16,8% de cuota de mercado de los coches 100% eléctricos en el Estado, por delante de otros modelos como el Nissan Leaf (15%), el Renault Zoe (10,4%) y el Hyundai Kona (casi un 10%). Los otros modelos de Tesla no son tan asequibles. El X, un SUV que es el más caro de la gama, ocupa el décimo lugar del ranking de ventas de coches 100% eléctricos en España, con una cuota de mercado del 1,87%, mientras que el Model S es el duodécimo más vendido, con un 1,74% de cuota de mercado.

La empresa vale más que Volkswagen

Dentro de la automoción, el grupo Volkswagen es un líder mundial consolidado con muchos años de historia. Vende 11 millones de coches al año y genera grandes beneficios: 13.900 millones de euros en el año 2018. Pero, paradójicamente, Tesla, nacida en 2003, que vende muchos menos coches y no genera beneficios, vale mucho más que el grupo alemán en la bolsa.

La semana pasada la compañía que lidera Elon Musk superó los 100.000 millones de valor en bolsa (92.100 millones de euros frente a los 89.744 millones de Volkswagen), a pesar de que en 2019 comercializó en todo el mundo 367.500 coches, un 3,3% de los que vende el grupo con sede en Wolsburg.