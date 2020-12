Time Out Market negocia su desembarco en el Maremàgnum

Abrió su primer espacio en Lisboa en 2014 y, en estos seis años, Time Out Market, un macromercado gastronómico y cultural de 3.000 metros cuadrados formado por casi una treintena de restaurantes de chefs de renombre, bares, quioscos, comercios, una sala de concierto y una academia de cocina, se ha convertido en el lugar más popular de la ciudad. El año pasado lo visitaron 4,1 millones de personas. Desde entonces el grupo Time Out ya ha inaugurado o anunciado la apertura de ocho mercados más en todo el mundo: Miami, Nueva York, Boston, Montreal, Chicago, Dubai, Londres y Praga.

A esta lista se podría sumar pronto Barcelona. Según ha podido saber el ARA, la compañía negocia con el centro comercial Maremàgnum el desembarco de un nuevo Time Out Market. Fuentes del sector aseguran que “las negociaciones están avanzadas” e insisten en que esta línea de negocio está dando buenos resultados a la compañía. Además de Time Out Market, el grupo tiene otra división, que fue la pionera, centrada en la comunicación, Time Out Media. Consultados por el ARA, los portavoces de las dos empresas implicadas en la operación optan por la discreción.

Desde el grupo Time Out, que tiene la sede en Londres, aseguran que sus equipos están permanentemente buscando oportunidades de crecimiento y expansión. En este sentido, añaden que Barcelona es “una ciudad prioritaria” en sus planes. “Hace 12 años que estamos ahí [la división de media] y es un lugar ideal para abrir uno de nuestros markets porque es una ciudad turística, culturalmente vibrante y con una oferta gastronómica de primera línea internacional”, añade la compañía. Los mismos portavoces dejan claro, sin embargo, que actualmente las únicas nuevas aperturas que pueden confirmar son Dubái, Londres y Praga. En cuanto a Klépierre, que es quien gestiona el centro comercial Maremàgnum, se ha limitado a decir que “no tienen ninguna declaración oficial” por hacer.

Las tres últimas aperturas anunciadas de Time Out Market se harán de manera progresiva. Dubái abrirá el año que viene, Londres en 2022 y finalmente Praga en 2023. El éxito del espacio de Lisboa hizo precisamente que el grupo impulsara la búsqueda de nuevos emplazamientos para ampliar este modelo de negocio.

Los resultados avalan el buen funcionamiento de esta línea de negocio. Entre el 2018 y el 2019 creció un 158% en facturación, hasta los 23,2 millones de libras (25,6 millones de euros), según los resultados publicados por la matriz, Time Out Group, en la bolsa de Londres. Aquel año la división de media elevó la facturación un 1% y todavía supone la mayor parte del negocio, con unas ventas durante el año pasado de 40,1 millones de libras (44,2 millones de euros).

Resistencia a la pandemia

Esta tendencia ha ido a más con el estallido de la pandemia del covid-19. En los primeros seis meses del 2020, que agrupan las semanas de máximo confinamiento en buena parte del mundo, el negocio de mercados fue el que aguantó mejor: concretamente, incrementó la facturación un 2% y rozó los 6,7 millones de libras (7,4 millones de euros). En cambio, las ventas de la rama dedicada a la comunicación sufrieron el golpe y bajaron un 50%, con 9,1 millones de libras (10 millones de euros), cuando en primer semestre del 2019 habían estado por encima de los 18 millones (19,9 millones de euros).

Esto hizo que los beneficios antes de impuestos e intereses (ebitda) del grupo cayeran y registraran unas pérdidas de 8,7 millones de libras (9,6 millones de euros), casi el doble que en el mismo periodo del año anterior.