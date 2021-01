"He perdido 50.000 euros este año y el Govern me ha dado 2.000"

“Me sorprende cuando oigo hablar de las ayudas. Me parece que se ríen de mí”. Entre lo que el restaurante de Ferran Díaz facturó en 2019 y lo que muestran las cuentas del 2020 hay un agujero de cerca de 500.000 euros. Es el rastro que han dejado el confinamiento, las limitaciones en el aforo del local y las restricciones para adaptarse a los horarios marcados por el Govern para contener la pandemia. Su historia es la misma que resuena en la voz otros propietarios del sector de la restauración, el comercio, el ocio nocturno y la estética, que en los últimos meses han experimentado una bajada de ingresos inédita y denuncian que las ayudas disponibles no serán suficientes para recuperar todo lo que han perdido.

Ferran Díaz

Propietari de un restaurante

Hace 34 años que abrió el restaurante El Limón en el barrio barcelonés de Les Corts y hasta ahora nunca se había tenido que plantear cerrar el negocio. Ferran Díaz remueve entre documentos en su oficina para demostrar que en el último año la facturación le ha caído un 56%. Para compensarlo, ha cobrado 4.280 euros en ayudas, sumando a lo que le ha aportado la mutua empresarial como autónomo, un subsidio de 300 euros del Ayuntamiento y uno de 1.500 de la Generalitat. “Entre once meses que llevamos con todo esto, me sale a 380 euros mensuales”, dice: “No solo es ridículo, es vergonzoso”. En el restaurante El Limón trabajaban seis personas y solo ha podido recuperar a cuatro del ERTE, y a media jornada.

Aun así, el coste laboral subió hasta 12.495 euros en noviembre. “Ahora solo abro a mediodía y ponemos que hago veinte menús, siendo optimistas. Con el menú a 11,50 euros me sale a 220 euros diarios. ¿Qué puedo pagar con esto?”, se pregunta. En su caso, con una capacidad del 30% le quedan tres mesas de las diez que hay dentro del local, además de las siete de la terraza. “El 95% de la restauración somos pymes familiares sin músculo financiero y no tenemos reservas para resistir”, apunta. Él ha pedido un crédito ICO y aun así no las tiene todas consigo, sobre todo cuando piensa en el momento en que se acaben los ERTE. “Nos tendremos que endeudar para pagar las indemnizaciones si tenemos que despedir y no podemos”, concluye. Pide, pues, ayudas “reales” para cubrir los costes fijos y que se suspenda el pago de algunos impuestos mientras haya restricciones.

Eulàlia Abelló

Propietaria de un centro de estética

La perplejidad de Díaz ante la gestión de las ayudas antipandemia es la misma con la que Eulàlia Abelló responde al teléfono. Su centro de estética en el barrio de Gràcia ha podido acceder a una de las ayudas de 1.500 euros que se activaron con la segunda oleada de restricciones empresariales. “Con 1.500 euros no pago nada. Ni el alquiler de un mes ni la nómina de una trabajadora”, lamenta. Dejar de facturar durante cerca de tres meses le ha supuesto perder ingresos por valor de al menos 50.000 euros. Además, con el fin del confinamiento estricto una buena parte de las clientas se han ido a vivir fuera de Barcelona. “En Alemania están pagando hasta el 70% de la facturación del año pasado a los negocios afectados. Si me vuelven a cerrar, no podré levantar la cabeza”, dice.

Abelló ya tenía algún crédito porque había reformado el local hacía poco, pero a comienzos de la pandemia tuvo que pedir un ICO, que empezará a pagar a partir de marzo si no hay cambios en los plazos. “Hoy llevamos cinco horas de trabajo y no ha venido nadie. No sé como nos lo haremos”.

Jordi Escayola

Propietario de dos bares

Para Jordi Escayola, propietario de dos bares en Sabadell y Sant Quirze del Vallès, el impacto de la pandemia ha tenido dos velocidades. El primer local -en el centro de la ciudad pero sin terraza- le ha generado bastantes pérdidas, y el segundo, donde sí que tiene mesas afuera, habría facturado casi lo mismo que en 2019 si no fuera por el confinamiento. Sin embargo, también tuvo que pedir las ayudas del Govern, que concedió una de 1.500 euros. “No considero que 1.500 euros sea una ayuda, nos hemos sentido muy solos manteniendo las plantillas y pagando impuestos”, asegura, y pone de ejemplo que tiene facturas de la luz mayores a este importe. El dinero del subsidio -y del crédito ICO que pidió- los ha destinado a ponerse al día con los proveedores, pero tiene la sensación que ha echado cinco años atrás. “Estaré cuatro o cinco años más renunciando a mis ganancias para devolver este dinero”, dice. El restaurador considera que las ayudas “no han servido de nada” y lamenta que Hacienda le niegue el fraccionamiento de los impuestos: “Encima ya estamos pagando las retenciones de los trabajadores a la Seguridad Social”. En se casa los problemas se duplican con la situación de su mujer, que tiene un bed and breakfast y también ha recibido los 1.500 euros del Govern .

Romina Tolentino

Propietaria de una cafetería

“He perdido 50.000 euros este año y la Generalitat me ha dado 2.000”. Romina Tolentino y sus padres gestionan una cafetería en Caldes de Montbui. Cuando tuvieron que bajar la persiana por el confinamiento había llegado a un punto que se sentía contenta con los ingresos y tenía un dinero ahorrado que le ayudaron a mantenerse los dos meses siguientes. “La facturación nos bajó a la mitad”, explica. La ayuda de la Generalitat la cobraron el 21 de diciembre y la han usado para los gastos fijos. “Ya me dirás tú de que sirve”, dice resignada. Solo la factura de la luz algunos meses ya ha subido a 1.000 euros, y también optaron para pedir un crédito ICO. “Suerte que no tenemos trabajadores y vamos al día con lo que compramos y vendemos, pero nos hemos quedado endeudados hasta las cejas”.

Muriel Gerboles

Propietaria de una tienda de ropa

Comercios como la tienda de ropa de Muriel Gerboles también han podido recibir los subsidios de la Generalitat. “La primera tanda fue imposible, pero con la segunda sí que conseguí los 2.000 euros”, explica. Cuando estalló la pandemia tenía un colchón y pudo continuar pagando los gastos, pero solo con el alquiler ya se le han ido 1.500 euros de la ayuda que le han concedido. “Con esto no cubres gastos y ahora te entra menos dinero al bolsillo. El dinero lo he usado para comprar más género”, añade. Ella lo ha notado sobre todo con la limitación del aforo y las últimas medidas que obligan al comercio no esencial a cerrar los fines de semana como mínimo hasta el 24 de enero. Gerboles echa de menos más ayudas, pero sobre todo más apoyo de las instituciones a la hora de negociar los alquileres con los propietarios. “La cuota de autónomos nos la han hecho pagar muy rápido cuando se ha retomado la actividad, pero los ingresos no son los mismos”, destaca.