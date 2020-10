El Govern matiza la obligatoriedad del teletrabajo: las empresas lo tendrán que promover

¿Es obligatorio el teletrabajo en Catalunya? El conseller de Trabajo, Chakir El Homrani, ha asegurado este martes en una entrevista a RAC1 que las empresas tienen la obligación de permitir que sus empleados trabajen desde casa si lo pueden adaptar a su operativa. Aún así, fuentes de presidencia han matizado esta afirmación un rato después y han indicado que la obligación es "promover" esta modalidad. La consellera Meritxell Budó ya había insistido ayer en que la Generalitat no puede decretar la obligatoriedad del teletrabajo con el estado de alarma actual aprobado por el gobierno español.

A pesar de la situación de rebrotes del covid-19, todavía son muchos los empleados que se desplazan presencialmente al trabajo cada día. Es por eso que el Consell de Relacions Laborals (formado por la Generalitat, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales Fomento y Pimec) insistió ayer en un comunicado en que todas las empresas que pudieran hacer teletrabajo tendrían que adaptarse.

"Las empresas restan en la obligación de limitar la movilidad de las personas trabajadoras adoptando sistemas de trabajo a distancia y teletrabajo, así como reuniones telemáticas, de acuerdo con las medidas decretadas por la autoridad sanitaria, durante su periodo de vigencia, y recordamos que solo cuando por el tipo de actividad el trabajo presencial es imprescindible se permite la movilidad", ha recordado el organismo en un comunicado. Aún así, el propio Govern ha recordado que esta obligatoriedad se limita a promover el trabajo a distancia.

L’obligatorietat del teletreball -que és una de les mesures més recomanades pels epidemiòlegs i experts- en l’estat d'alarma que ha decretat el govern espanyol no la podem aplicar.

Necessitem cobertura jurídica per poder aplicar les mesures necessàries per fer front a la #COVID19 pic.twitter.com/gg3q1ofVqS