La línea 9 se hará con los presupuestos de la Generalitat y estará acabada en 2029

Acabar la línea 9 del metro de Barcelona costará 946 millones de euros. El Govern ha aprobado este miércoles el plan económico-financiero que tiene que permitir acabar la obra, con un cambio radical de sistema. Se dejan atrás los sistemas concesionales y las hipotecas financieras a largo plazo y se opta por cargar el coste de la obra a los presupuestos de la Generalitat. La fecha de finalización, aún así, será más tarde de lo que se había dicho hasta ahora: en lugar de 2027, será en 2029.

El acuerdo del Govern se ha hecho solo unos días después de que se publicara el informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas, que alertaba que hasta 2016 esta línea había tenido un sobrecoste del 251% sobre el cálculo inicial, casi 5.000 millones de euros. Además, la línea ya tenía acumulados por aquella fecha un retraso de 10 años y, por lo tanto, si se acaba en 2029 este retraso será de 23 años.

El cambio de modelo de financiación de la obra se ha hecho para no traspasar costes financieros a generaciones futuras. Han ayudado dos elementos clave: por un lado, la posibilidad de que la obra reciba dinero de los fondos europeos de recuperación, los denominados Next Generation, y, del otro, la supresión de las reglas fiscales, que permiten, al menos en los primeros años, no estar sometidos a las rígidas reglas de déficit y endeudamiento.

Si llegan los fondos europeos, el Govern podría acortar los plazos de ejecución de la obra o destinar el dinero ya previsto en los presupuestos a otras infraestructuras, o una combinación de las dos posibilidades.

Además, el Govern todavía tiene otra carta en la mano, que es el crédito preconcedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 740 millones de euros. El plan económico-financiero no prevé el uso de este préstamo, pero el Govern lo podría utilizar si los niveles de endeudamiento de la Generalitat lo permiten para no cargar tanto los presupuestos de los primeros años de la obra y alargar en el tiempo el pago de esta inversión.

El consejero de Territorio, Damià Calvet, ha calificado de "buena noticia" la reactivación de las obras, que, según ha explicado, generarán 120 contratos de obra, consultoría y proyectos, y supondrán la creación de 2.500 puestos de trabajo directos mientras dure la obra. Además, ha indicado, la entrada en funcionamiento de la línea supondrá la reducción de 10.000 toneladas anuales de CO2 en la atmósfera por la reducción de transporte privado que se calcula que se llevará a cabo en beneficio del transporte público.

"Con la crisis del 2008 se justificó la parada de las inversiones a la línea 9. Con la crisis actual, la del covid-19, se justifica precisamente lo contrario, el impulso de estas inversiones. Si una cosa aprendimos de la anterior crisis es que la austeridad en las inversiones no siempre es la mejor solución", ha indicado el conseller.

Por su parte, el secretario general de Vicepresidencia, Economía y Finanzas, Albert Castellanos, ha destacado que hacer este esfuerzo inversor "es factible", y ha reiterado que esta inversión "es socialmente rentable", porque los beneficios derivados de esta infraestructura "superan con creces los gastos de poner en marcha el tramo central de la línea 9".

Obras en 2021

El plan económico-financiero prevé acabar la totalidad de la línea; es decir, hacer las estaciones que faltan en el viaducto de la línea 10 sur en la Zona franca, y acabar el túnel y las estaciones del tramo central de la línea 9 entre La Sagrera y la Zona Universitaria. En el año 2021 está previsto poner en marcha la tuneladora para acabar el túnel y, una vez hecho, se harían las instalaciones de vías y servicios, para después ir poniendo en marcha estaciones.

Las primeras estaciones previstas para el año 2026 serían las de Lesseps, Guinardó, La Sagrera y La Sagrera - Alta Velocidad. El 2027 entrarían en funcionamiento las de Camp Nou, Sarrià, Mandri, Sanllehy y Maragall. Finalmente, entre 2028 y 2029 lo harían las de Motors, Campus Nord, Manuel Girona y Putxet.