El gurú del antivirus que se escondía en Cambrils

“Está como un cencerro” (“ He’s bonkers”). Así es como el primer ministro de Belice -país de América Central- describió a John McAfee, creador del antivirus que lleva su apellido y gurú de las criptomonedas, detenido el sábado en el aeropuerto del Prat. La justicia de los Estados Unidos emitió una orden internacional de detención en la que lo acusa de haber creado un fraude de 23 millones de dólares con criptomonedas y de haber evadido millones en impuestos. Las penas a las que se enfrenta superarían los 30 años de prisión.

McAfee fue detenido cuando intentaba coger un avión hacia Estambul acompañado de dos personas más. Pasó a disposición de la Audiencia Nacional, que decretó el ingreso provisional en la prisión de Brians 1, donde estará hasta que el juez decida si se lo extradita o no.

La vida de McAfee iba más o menos sobre ruedas hasta 2012. Como programador y empresario, desarrolló el exitoso antivirus, hasta que se desprendió de la empresa en 1994. A partir de entonces aprovechó su fortuna para invertir en otros negocios de internet hasta que, hace ocho años, cuando residía en Belice, su vecino apareció muerto de un disparo a la cabeza. Las autoridades del país lo investigaron y huyó a Guatemala, desde donde acusó al gobierno de Belice de chantajearle. En Guatemala, sin embargo, le denegaron el asilo y lo deportaron a los EE.UU.. Antes, intentó evitar una posible extradición a Belice fingiendo dos infartos.

Desde entonces, la existencia de McAfee se convierte en una fuga continua de la justicia. A su favor tiene el hecho de que cuenta con la doble nacionalidad norteamericana y británica, pero ni eso lo ha salvado. En 2015 fue detenido en Tennessee por conducir y llevar una arma de fuego bebido, y tres años más tarde la empresa de su vecino muerto lo denunció en Florida. En 2018 fue expulsado de la República Dominicana por tenencia de armas.

Ahora bien, a pesar de los problemas judiciales, McAfee no habría pasado hambre. Según la justicia de los EE.UU., el gurú de los antivirus habría ganado millones de dólares -que no habría declarado- con operaciones con criptomonedas, conferencias y la venta de los derechos de imagen para hacer un documental sobre su vida.

Una de las denuncias contra él indica que McAfee “reside en una ubicación desconocida”, pero en el Baix Camp mucha gente tiene claro que, desde el inicio del confinamiento, en marzo, estaba instalado en Cambrils.

McAfee es muy activo en las redes, sobre todo en Twitter, donde cuelga fotos de su vida cotidiana en las cuales siempre indica que está fugado y moviéndose de país en país. No obstante, desde marzo un buen número de usuarios de la red del pajarito residentes en el Baix Camp afirmaban que no se movía de Cataluña, puesto que eran capaces de encontrar detalles de las fotos que él aseguraba que eran en el extranjero. El gurú del antivirus colgó imágenes identificadas por los tuiteros como varios puntos de Cambrils, Vinyols i els Arcs y Salou, a pesar de que McAfee los ubicaba en otros países. Los usuarios también localizaron el establecimiento de Cambrils donde se hizo un tatuaje. Finalmente, el 10 de agosto McAfee admitió que había estado en Cataluña desde marzo y que intentó sin éxito entrar en Alemania.

A juzgar por las fotos colgadas por el propio McAfee en los últimos meses, parece que su punto de residencia podría ser el Hotel Daurada Park de Cambrils. Las imágenes muestran detalles que concuerdan con la fachada del hotel y con fotos del interior publicadas en webs de reservas.

Según explicó él mismo en las redes, también en Cataluña habría sido detenido por llevar unas bragas a modo de mascarilla, una práctica de la que presume a menudo.

I was jailed:

Why?

Visited Catalonia just before Europe banned Catalonians from travelling.



Tried to return to Germany and were refused entrance. They demanded we wear masks.



I put on my thong mask.



They demanded I replace it. I refused.



Tussle. Jail. Black eye. Released. pic.twitter.com/B8SW2VBzSm