La mitad de los millennials creen que no tendrán pensión

La mitad de los millennials catalanes (los nacidos entre 1978 y 1999) no confían que recibirán una pensión pública cuando se jubilen, según una encuesta del BBVA presentada este jueves. De hecho, un 19% de los encuestados aseguraron que ya estaban ahorrando para la jubilación.

La encuesta tenía por objetivo aclarar la posición de la generación millennial sobre el sistema de pensiones español, y un 18% de los encuestados contestaron que había que reformarlo. La encuesta se hizo con una muestra de 434 catalanes, entre 21 y 42 años. Es una generación que, además de pensar que no tendrá pensión, cree que será la que pagará la pensión anterior, la de los babyboomers, para lo cual falta poco, según Elisa Chulia, una de las miembros del panel de expertas que ha participado en la exposición de los resultados.

Ante esta situación, la encuesta demuestra que los millennials tienen bastante asumido que tienen que ahorrar para su futuro. El problema es que no tienen suficientes ingresos para hacerlo. Según los resultados de la consulta, un 39% aseguran que dedican una parte de los ingresos al ahorro. De los que no ahorran casi la mitad (48%) dice que no lo hacen porque sus ingresos mensuales no se lo permiten. La conciencia del ahorro es clara, porque un 58% de los encuestados reconoce que, a pesar de no haber empezado a ahorrar para la jubilación, ya lo tendrían que haber hecho.

El estudio también muestra que el ahorro ha adquirido más importancia con la pandemia de covid-19. Un 53% aseguraron que al principio de la pandemia ahorraron más de lo habitual, un porcentaje que bajó al 45% en julio, con la desescalada. El ahorro más elevado se ha producido por dos vías, según las expertas que han participado en la presentación, Elisa Chulia y Mercedes Ayuso. Por un lado, por la reducción de los gastos debido al confinamiento. Y, por otro lado, por la reducción de ingresos debido a la crisis, que ha comportado más prudencia a la hora de gastar.

La mayoría de los millennials catalanes (81%), según la encuesta, piensan que el sistema de pensiones se tiene que reformar. Entre estos, un 64% cree que se tiene que hacer de una "manera profunda". Debido al alargamiento de la esperanza de vida, además, piensan que aumentan las dificultades del sistema de pensiones y un 74% consideran que el déficit de la Seguridad Social aumentará, cosa que amenaza al mismo sistema de pensiones. De hecho, solo un 51% creen que podrán disponer de una pensión pública.

La reducción de las pensiones más altas

Sobre este problema, un 41% piensan que hay que recibir una pensión según lo que se ha cotizado durante toda la vida laboral, y uno de cada tres apuesta por reducir el importe de las pensiones más altas.

Además, casi uno de cada tres encuestados prefiere un sistema de pensiones en que la parte pública sea básica y se complemente con ahorro privado, ya sea con planes de empresa como individuales.

La encuesta también muestra que los millennials catalanes se quieren jubilar cuanto antes mejor. Un 48% de la muestra apuestan por hacerlo incluso antes de los 65 años, y solo un 4% quieren hacerlo cuanto más tarde mejor. Sin embargo, dos de cada tres creen que no se podrán jubilar antes de los 62 años.