Catalunya suma 6.358 parados por las nuevas restricciones por la pandemia

Octubre, un mes marcado por el inicio de la segunda oleada de la pandemia y las nuevas restricciones para contenerla, cerró con 6.358 parados más registrados en Catalunya, según los datos publicados este miércoles por el ministerio de Treball. Así pues, el total de parados inscritos en las listas del SOC se sitúa en 484.559 personas y en lo que va de año ya hay un 25% de parados más que en 2019. Aun así, la lectura de la Generalitat sobre estos datos es optimista y asegura que el mercado de trabajo está "aguantando" más de lo que se esperaba.

El secretario de Treball, Josep Ginesta, ha asegurado durante la rueda de prensa para valorar la estadística que el impacto de las restricciones del Govern (como por ejemplo el cierre de la restauración y los centros de estética) es inferior al previsto. "Estamos en condiciones de afirmar que el mercado de trabajo está resistiendo a los rebrotes y a los golpes de la pandemia", ha asegurado el número 2 de Treball.

Catalunya fue la tercera comunidad autónoma donde más se notó este repunte del paro en octubre, por detrás de Andalucía (9.506 nuevos parados) y las Canarias (8.207). Solo tres territorios acabaron el mes con una caída del paro: el País Vasco, el País Valenciano y Murcia.

En el conjunto del Estado, la tendencia también fue de incremento en el número de parados, con 49.558 personas inscritas en los servicios de ocupación, que resultan en un total de 3.826.043. No obstante, el ministerio que lidera Yolanda Díaz ha destacado que se trata del segundo aumento más bajo en este mes de los últimos 13 años. El gobierno español también ha sacado pecho de los datos de afiliación a la Seguridad Social, puesto que en octubre se registraron 113.974 cotizantes más que en el mes anterior y la cifra global se sitúa en 18,9 millones de afiliados.

El catedrático de derecho del trabajo de la UB Jordi García recuerda, sin embargo, que los datos de octubre no pueden recoger el impacto real de las nuevas restricciones de la pandemia porque no incluyen los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). "No hay una lectura optimista", indica. Además, apunta que algunos de estos despidos temporales pueden convertirse en definitivos. Si se tiene en cuenta que la cláusula de los ERTE blinda los lugares de trabajo durante seis meses, en el caso de trabajadores que salieron de los expedientes en mayo o en junio puede haber caducado este plazo o esté apunte de hacerlo. "Si usamos la interpretación más literal, hay empresas que ya pueden despedir", afirma García.

Desde la entrada en vigor de las nuevas restricciones en Catalunya el pasado 16 de octubre, 4.532 empresas han aprobado ERTE que afectan a 95.406 trabajadores. Solo en las últimas 24 horas, el departamento de Treball ha recibido 1.000 solicitudes, el volumen de expedientes que se recibía en todo un año antes de la pandemia.

Preocupación por el paro juvenil

Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT han advertido este miércoles que este incremento del paro afecta, precisamente, a los colectivos más vulnerables. En declaraciones a la ACN, la secretaria de Política Sindical de la UGT, Núria Gilgado, se ha mostrado preocupada por la situación que viven las personas jóvenes, mayores de 45 años e inmigrantes y ha avisado sobre la poca cobertura de las prestaciones en Catalunya.

Del mismo modo, CCOO ha subrayado que más del 40% de la subida del paro en octubre ha afectado a los menores de 25 años y ha hecho un llamamiento a reforzar los servicios públicos para agilizar los trámites de las ayudas y reforzar las políticas de ocupación.

En septiembre la bajada del turismo deslució una leve mejora del mercado laboral, después de que el paro cayera por primera vez desde el 2008 en este último mes de temporada estival. Aún así, entonces la caída del número de parados todavía era leve y la creación de ocupación se centró sobre todo en sectores como la educación, que este octubre también ha tenido un buen comportamiento, o la agricultura, con la cosecha de productos como la uva. "Las contrataciones han bajado de manera bárbara y hay un perfil muy bajo de cara a la campaña de Nadal", insiste el catedrático Jordi García.