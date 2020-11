Los autónomos españoles han perdido 60.000 M€ durante la pandemia

Los autónomos españoles ya han perdido 60.000 millones de euros durante la pandemia, y casi un 29% han sufrido pérdidas superiores a los 30.000 euros. Son datos que recoge el último barómetro de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), la patronal del sector, presentado este lunes.

El colectivo se queja del impacto que han tenido las nuevas restricciones y los cierres perimetrales de la segunda oleada en sus negocios. Solo un 15,7% de los encuestados han asegurado que han abierto y funcionan con normalidad, y un escaso 3% afirman que incluso mejor que antes de la pandemia.

El presidente de la ATA, Lorenzo Amor, se ha mostrado muy molesto con el gobierno español por la falta de ayudas al sector y, además, porque hoy mismo la cuota de los autónomos ha vuelto a subir, un mínimo de tres euros para los que tienen la base de cotización más baja.

"El gobierno castiga a más de 3,2 millones de autónomos", ha asegurado Amor, que ha calificado "de insensible" al ejecutivo español por esta subida de cotizaciones. Según Amor, la subida se pactó en 2018, cuando la economía crecía por encima del 3%, pero en la situación actual "se podía haber aplazado este aumento y el previsto para el 2021".

Por eso, Amor se ha mostrado cerrado a negociar con el gobierno español cualquier acuerdo de futuro sobre las cotizaciones hasta que no se resuelva la situación actual. "No hablaremos de futuro mientras no se arregle el presente, cuando a muchos se les niegan las ayudas por cese de actividad", ha asegurado.

Pero uno de cada cinco autónomos sufre algún tipo de restricción en su negocio, y 620.000 trabajadores por cuenta propia lo tienen cerrado actualmente y, de estos, hay un 4,1% que no han abierto desde marzo, cuando se decretó el primer estado de alarma y el confinamiento.

Más de la mitad que continúan con el negocio abierto (56%), según el barómetro, aseguran que su facturación anual está por debajo de la mitad de la que tenían antes de la pandemia.

De hecho, casi el 85% afirman que la facturación es inferior a la del año anterior, y para la mitad de ellos este descenso es superior al 60%, es decir, aproximadamente 1,7 millones de trabajadores por cuenta propia. Especialmente, destaca que hay un 6,4% de autónomos que no están ingresando nada. De todo el colectivo, un 52,8% han sufrido un descenso.

Solo un 9,7% de los autónomos dicen que han mantenido la facturación y un 3,2% aseguran que, incluso, se les ha aumentado. De este escaso 3,2% que mejoran, dos de cada tres han subido su facturación entre un 10% y un 20%, y más del 16% dicen que su facturación ha crecido más del 60%.

Un problema que sigue afectando a este colectivo es el de la morosidad. Un tercio aseguran que sufren retrasos en los cobros. En un 17% los retrasos son por parte otras empresas privadas, en un 5% de las administraciones públicas y un 11,7% aseguran sufrir retrasos tanto de compañías privadas como de la administración.

Medio millón han cesado la actividad

Un 16,4% de los autónomos encuestados aseguran que han pedido el cese extraordinario de la actividad desde octubre, cuando se inició la segunda oleada de la pandemia. Esto supone, aproximadamente, medio millón de autónomos; pero el 70% no han pedido este cese de actividad. Y tres de cada cuatro consideran que necesitan algún tipo de prestación para seguir adelante con su negocio, mientras que solo el 17% dicen que pueden continuar sin recibir ayudas.

La encuesta revela también que unos 400.000 autónomos necesitan liquidez en este momento, y casi un 43% ya han acudido a financiación privado o créditos ICO para conseguirla.

Entre los autónomos que tienen empleados, casi el 45% dicen que han hecho un ERTO o tienen previsto hacerlo en breve. Y casi uno de cada cuatro lo ha hecho para el 100% de la plantilla. Sin embargo, hay un 38% con empleados que mantienen al 100% de la plantilla.

Un 14,4% de los autónomos con empleados –unos 200.000– aseguran que han tenido que despedir a trabajadores, mientras que un 15,5% dicen que podrán mantener a toda la plantilla. Entre los que creen que tendrán que despedir a empleados, uno de cada tres dice que no tendrá suficiente liquidez para indemnizar a los trabajadores.

Suspenso al gobierno y pago de la SS

Los autónomos encuestados suspenden claramente al gobierno español por las medidas que ha tomado para ayudarlos. La nota media que le ponen es de un 2,9 sobre 10. De hecho, solo un mínimo de un 1,44% de los encuestados valoran con un excelente estas medidas.

Respecto a la continuidad de su negocio, un 88% creen que podrán seguir de momento, pero de estos más de la mitad (56,2%) no saben si podrán hacerlo a medio plazo. Pero uno de cada diez (9,9%) tiene claro que tendrá que cerrar. Un porcentaje que significaría unos 300.000 autónomos en todo el Estado.

Por otro lado, la Seguridad Social ha abonado este lunes más de 289 millones de euros en prestaciones a los trabajadores por cuenta propia, según ha informado el ministerio. En concreto, las ayudas llegarán a 355.000 autónomos, 238.254 de los cuales (es decir, la gran mayoría) han pedido la prestación compatible con la actividad y que la Seguridad Social ha sufragado con más de 236 millones de euros. Uno de los requisitos imprescindibles de esta prestación era poder demostrar una caída de la facturación de más del 75% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Para los que no cumplen con todos los requisitos, la Seguridad Social también aprobó una ayuda sin periodo de carencia que ha beneficiado a más de 49.031 trabajadores por cuenta propia y que ha significado más de 23 millones de euros.

A su vez, los autónomos que por las restricciones sanitarias aprobadas por la Administración se han visto obligados a cerrar sus negocios han ascendido a 65.751. De este modo, el global de las prestaciones por suspensión temporal de la actividad que ha tenido que abonar la Seguridad Social crece hasta los 27 millones de euros. También 713 trabajadores autónomos por temporada han recibido 455.929 euros. En total, la Seguridad Social ha pagado casi 290 millones de euros en prestaciones. Estas ayudas se prorrogaron en paralelo con los ERTO –hasta el 31 de enero- después de que gobierno español y organizaciones de trabajadores autónomos llegaran a un acuerdo el pasado mes de septiembre.