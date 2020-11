Pimec pide rebajas fiscales después del caos en las ayudas a los autónomos

La patronal Pimec considera que hacen falta medidas de tipo impositivo para ayudar los autónomos, después del caos que se produjo el lunes y martes con la convocatoria de ayudas de la Generalitat para los autónomos. La vicepresidenta de Pimec-Autónomos, Carme Garcia, en una entrevista a Tv3, ha indicado que "hace falta que el Estado haga alguna reducción impositiva".

"No puede ser que reduzcas la facturación un 50% y tengas que pagar los mismos impuestos. Es uno de los temas que graban más, restan tesorería y crean mucha angustia", ha indicado Garcia. En este sentido, ha recordado que hay ayuntamientos que sí que han tomado medidas para rebajar tasas municipales, pero ha reclamado una acción en este sentido por parte del Estado.

Sobre las ayudas de la Generalitat, que solo han llegado a 10.000 de los más de 400.000 autónomos en una carrera entre los beneficiarios para conseguirlas, Carme Garcia ha indicado que el alud era previsible porque en este caso había más autónomos que se podían beneficiar y el volumen de la ayuda (2.000 euros) era más elevado que en casos anteriores.

No obstante, ha dejado claro que una ayuda de 2.000 euros no es suficiente. "Permite alargar y dar tiempo para que lleguen los fondos europeos o la vacuna", ha indicado. "Son necesarios, pero no suficientes", ha remachado. Sobre la actuación del Govern en este reparto de las ayudas, la representante de Pimec-Autónomos ha indicado que todavía no ha hablado con ningún miembro del ejecutivo catalán para analizar qué pasó.

Cobro con retraso

La vicepresidenta de Pimec-Autónomos también ha pedido que las ayudas se cobren de manera inmediata. "Las subvenciones habituales se cobran a los nueve, diez meses o un año", ha indicado, "pero en la situación actual, esto no vale".