La red social china que ha vencido a Instagram

Decía 'Forbes' ya hace un par de años que la generación Z, la de los que nacieron entre finales de los 90 y principios de los 2000, es pesimista, esquiva los riesgos y no tiene grandes aspiraciones. El hecho de que se informe principalmente a través de las redes sociales -añadía el artículo- hace que tenga una comprensión superficial de la actualidad. La realidad, sin embargo, es que se trata de una generación que fuma menos (según un estudio de HBSC, sólo un 5% de los que tienen 15 o 16 años), bebe menos y accede más a la universidad. Y otro mérito más: es también la que ha llevado a China a interrumpir la paz de Facebook, que hasta hace el mismo par de años reinaba en el listado de aplicaciones más descargadas.

Es cierto que tanto la apli de Facebook como su chat Messenger o WhatsApp han continuado dominando el podio en 2019 (según los últimos datos disponibles, que son de noviembre), pero la china TikTok empuja con fuerza: con mil millones y medio de descargas, ya ha superado Instagram. Es, de hecho, la única entre las cinco primeras que no es propiedad de Mark Zuckerberg.

TikTok es el antiguo Musical.ly, una herramienta de entretenimiento que permitía a sus usuarios crear clips de vídeo, modificar la velocidad y acompañarlos con una canción. Se convirtió esencialmente en una red social dominada por coreografías individuales y playbacks tanto de canciones como de gags conocidos grabados con la cámara de las self. La nueva apli -ahora TikTok- ofrece el mismo servicio pero con usuarios cada vez más decantados por los gags. De hecho, los vídeos resultantes han comenzado a propagarse por el mordaz Twitter o las stories de Instagram, lo que ha jugado a favor de la popularidad de TikTok.

A pesar del éxito, la amenaza no coge desprevenido Mark Zuckerberg, que se pasó meses intentando comprar la apli cuando aún era Musical.ly y que, como no lo consiguió, ha intentado igualar su éxito lanzando herramientas similares. Con todo, no han acabado de cuajar y no parece que China tenga que replegarse después de esta pequeña victoria. Sobre todo teniendo en cuenta que ni TikTok ni ninguna de las aplis de Facebook son aún al top 10 de las más descargadas de la década: mandan Netflix y Tinder. La batalla definitiva, pues, comienza con 2020.