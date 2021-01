El gobierno español envía la reforma laboral y de las pensiones a Bruselas

Bruselas recibió ayer por la tarde el borrador de las fichas de la reforma de las pensiones y la reforma laboral. Así lo ha confirmado este martes la portavoz del gobierno español, María Jesús Montero , en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. Estas eran las dos reformas –de un total de 30– que el ejecutivo todavía no había enviado a la Comisión Europea por las desavenencias que han generado y generan dentro del gobierno español, pero también con los agentes sociales. De hecho, los sindicatos (que este martes por la tarde conocerán las líneas generales de las dos propuestas) han exigido al gobierno que no sean reformas "cerradas" que "dejen sin oxígeno el diálogo social".

Las dos reformas estarían alineadas con el acuerdo de gobierno firmado entre el PSOE y Unidas Podemos, según ha explicado Montero. Sobre la reforma de las pensiones, Montero ha adelantado que "no lleva ninguna alteración más allá de lo que actualmente existe", en referencia a si finalmente el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, había incluido o no la posibilidad de ampliar de 25 a 35 los años para calcular la pensión media. La propuesta, que gustaba al ala socialista del gobierno, tenía el no rotundo de sus socios, Unidas Podemos, pero también de los sindicatos. Si finalmente cae puede allanar mucho el camino de la negociación sobre el futuro sistema de pensiones.

En cuanto a la reforma laboral, se enmarca también en lo que recoge el acuerdo de gobierno y, por lo tanto, en reforzar los contratos indefinidos y acabar con la temporalidad y la dualidad del mercado laboral, ha explicado Montero. "Incluye elementos generales", ha indicado la ministra y portavoz. De hecho, el intercambio de documentos que por ahora el gobierno ha establecido con Bruselas son líneas generales de actuación que más adelante sí que tendrá que concretar. No solo porque lo exige la Comisión Europea, y más teniendo en cuenta que España es de los países que recibirán más dinero de los fondos europeos, sino también porque todas tendrán que pasar por el Congreso de Diputados.



Con todo, España tendrá que enviar antes del 30 de abril el plan de reformas e inversiones (que tendrá que incluir estas 30 fichas) a la Comisión Europea para poder captar los fondos europeos antipandemia, más de 140.000 millones de euros si se tienen en cuenta las ayudas directas y los créditos. Precisamente este lunes, la ministra de Economía, Nadia Calviño, presentó al Eurogrupo las líneas maestras. La exposición, en palabras del comisario de Economía, Paolo Gentiloni , fue "brillante" y "exhaustiva".