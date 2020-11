El 70% de la restauración de Barcelona ha reabierto este lunes pero reclama alargar el horario

Un 70% de los bares y restaurantes de la ciudad de Barcelona han reabierto este lunes después de cuarenta días de restricciones en los que tuvieron que mantener los locales cerrados con la excepción de la elaboración de comida para llevar o de entregas a domicilio, según el cálculo que ha hecho público el Gremi de Restauració de Barcelona.

El presidente de la entidad, Roger Pallarols, ha insistido a la Generalitat que estudie "el alargamiento del horario hasta las 00.00 h y la consiguiente modificación del toque de queda, a tiempo para el puente de la Purísima y para el inicio de la campaña de Navidad". De momento, hasta el 7 de diciembre, los establecimientos podrán estar abiertos en toda Catalunya desde las 6.00 horas de la mañana hasta las 21.30 horas, un horario que afecta a aquellos restaurantes con una parte más grande del negocio centrada en la elaboración de cenas.

Los aforos serán del 30% en el interior de los locales, pero las terrazas tendrán autorización para abrir al 100% por el hecho de estar al aire libre, donde el riesgo de contagio es más bajo.

A pesar de la reapertura, que se irá ampliando en las próximas semanas si la situación sanitaria lo permite, el sector pide celeridad a la Generalitat en la desescalada con el fin de ayudar a mantener en funcionamiento a muchas empresas del sector. "Hay muchos negocios que no ven viable la reapertura con las condiciones de este primer tramo", añade Pallarols en un comunicado. Según la patronal, los trabajadores de estos establecimientos "siguen afectados por un ERTE, mientras que la deuda de la empresa continúa creciendo".

La semana pasada el sector tuvo un choque frontal con el Govern después de que se filtrara a los medios un borrador de plan de desescalada mucho más restrictivo del que finalmente se aprobó. La indignación de las patronales llevó a una reunión de los representantes empresariales de la restauración y la hostelería con varios altos cargos del ejecutivo catalán –entre los cuales estaban los consellers de Economía, Empresa, Salud e Interior– para trasladarles su frustración y exigir una apertura más generosa.

La reapertura de estos negocios, sin embargo, ha sido desigual en función del área de la ciudad. A pesar de que las condiciones son las mismas para todos los establecimientos, los bares y restaurantes de los barrios más turísticos han abierto menos que los de otras zonas de la capital catalana, donde la afluencia de clientes a los locales no se ha visto tan afectada por la desaparición de los turistas, según la ACN.

Las terrazas cubiertas tendrán que cumplir las restricciones de zonas interiores

El conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha avisado a todos los bares y restaurantes de que no cierren las terrazas, a pesar del frío, porque "la ventilación es un elemento clave y fundamental". "No olvidemos que las terrazas tienen que tener como mínimo dos laterales abiertos de ventilación", ha dicho, y ha alertado que si esto no sucede y los restauradores cierran las terrazas, "se considerará que la terraza está con los mismos parámetros que en el interior y se tendrán que aplicar los aforos de interior que marca el Procicat", es decir, reducir la capacidad al 30%. "Hacemos un llamamiento al cumplimiento real y a tener como mínimo dos paredes laterales abiertas", ha reclamado el conseller, informa Laia Vicens.

Llamamiento a la responsabilidad

El gremio también ha pedido a los restauradores que actúen con "responsabilidad" a la hora de aplicar "con diligencia" las diferentes medidas sanitarias que impone el decreto del Govern. Así pues, los bares y restaurantes catalanes tienen que mantener una distancia de dos metros entre comensales de mesas diferentes, llevar mascarilla mientras no se come y permitir la limpieza de manos con desinfectantes.

Además, la patronal también hace un llamamiento a los clientes para que se comporten con "corresponsabilidad" cuando estén en un local, sobre todo en los grupos de más de cuatro comensales, que tienen que ser del mismo grupo de convivencia.