La grave irresponsabilidad del PP

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en un loable ejercicio de responsabilidad, puso ayer por la mañana los intereses del país -la continuidad institucional, la paz social, la búsqueda de diálogo con el Estado hasta el último minuto- por encima de la legítima defensa de su programa independentista, refrendado en el heroico referéndum del 1-O por más de dos millones de votantes. En el marco de una operación de mediación in extremis tutelada por el lehendakari Iñigo Urkullu, Puigdemont, contra el deseo de las bases soberanistas y de buena parte de su mayoría absoluta parlamentaria, estaba dispuesto a renunciar a la declaración de independencia y a convocar elecciones autonómicas. Estaba dispuesto a poner el freno y reorganizarse. Pedía, como contrapartida, una renuncia de la Moncloa: detener la aplicación del artículo 155 de la Constitución en virtud del cual la Generalitat quedaría en manos de Madrid y el Parlamento perdería sus atribuciones; propiciar la liberación de los líderes del independentismo civil, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; y devolver a casa a las fuerzas de seguridad del Estado desplegadas en Cataluña.

Si no se produce un milagro de última hora entramos en un peligroso terreno de represión y resistencia

La respuesta del ejecutivo de Rajoy volvió a ser inflexible y terriblemente irresponsable. Es el portazo final a la mejor posibilidad de diálogo. Ante una oferta en bandeja de rectificación, el PP fue incapaz de pisar por una vez el freno, ignorando no solo el valiente y valioso gesto de Puigdemont sino también a un PSOE dispuesto a aceptar la tregua independentista, e ignorando las presiones del mundo económico catalán y español, asustado ante el grave panorama de inestabilidad que ahora se abre con la complicada -y en realidad inconstitucional- aplicación del 155, una humillación en toda regla de la sociedad catalana, que no se quedará de brazos cruzados ante el secuestro de sus instituciones de gobierno, de sus medios públicos, de su Parlamento, de sus ejemplares escuelas... En definitiva, que no dejará que se le pise su libertad, que se distorsione su pacifismo, su orgullo democrático y su voluntad de diálogo.

Si no se produce un milagro de última hora -y, vistos los acontecimientos, nada es imposible-, entramos en un terreno desconocido. Un peligroso terreno de represión y resistencia. El error de querer subyugar a Cataluña al margen de la política, por la fuerza de las vías policial y judicial, y del castigo económico, solo alimentará el sentimiento de maltrato y dar aún más alas al independentismo. El Partido Popular, una vez más, agrava el problema y aleja a Cataluña de España.