La crucial batalla del 14-F

Si alguien pensaba que las elecciones del 14-F tenían que ser unos comicios más estaba muy equivocado. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha aceptado prescindir de uno de sus ministros mejor valorados, Salvador Illa, para sustituir al histórico Miquel Iceta como cabeza de cartel del PSC. Y el mismo día la antigua portavoz de Ciudadanos en Catalunya y candidata a la Generalitat en una moción de censura, Lorena Roldán, anunció su paso al PP de Alejandro Fernández. Son movimientos que demuestran hasta qué punto estas elecciones pueden ser trascendentales, no solo para Catalunya, sino para el tablero político español.

Hay que subrayar, sin embargo, que el hecho de cambiar de ministro de Sanidad en plena pandemia es poco responsable, puesto que legitima la oposición cuando acusa a Sánchez de no tener la gestión de la crisis sanitaria como prioridad número 1. Que el presidente del gobierno estuviera hablando con el PSC a mediados de noviembre, en pleno pico de la segunda oleada, de cambiar al ministro de Sanidad no es muy tranquilizador. Se vuelve a demostrar, pues, el hipertacticismo de Sánchez, más pendiente de las encuestas que de la excelencia en la gestión. Ahora habrá que ver si el coste que tendrá que asumir para remodelar su ejecutivo en un momento tan crítico compensa las supuestas ganancias electorales que obtendrá el PSC el 14-F.

En todo caso, lo que se demuestra es que Sánchez piensa jugar fuerte en estas elecciones para que el PSC gane y apuntalar así su proyecto político. Con ausencia de otras elecciones a corto plazo, las del 14-F se presentan como la mejor oportunidad para arrinconar a la triple derecha y desafiar al independentismo. Lo más preocupante es que la estrategia para conseguirlo es reforzar su perfil españolista para acabar de absorber el voto de Cs en el área metropolitana. Esperemos que el PSC de Salvador Illa no se aparte de los pilares básicos del catalanismo y no tenga la tentación de cuestionar, por ejemplo, el modelo de escuela catalana, porque no todo vale para recoger unos cuantos votos. Noticias como el fichaje de un antiguo dirigente de Cs en Tarragona avalarían que este peligro existe. También Pablo Casado, consciente de lo que se juega en Catalunya, ha apostado fuerte con la incorporación de Lorena Roldán, con la idea de captar votos riveristas.

En cuanto al independentismo, la candidatura de Salvador Illa también le supone un reto que habrá que ver si sabe superar. La única manera de hacerlo es construyendo un proyecto ambicioso y atractivo para una mayoría social catalana que vaya más allá de la retórica y tenga los pies en el suelo, combinando el corto y el largo plazo. Si ahora hace tres años Inés Arrimadas ya dio la campanada, con la ayuda, eso sí, de buena parte del aparato mediático estatal, no es inconcebible que el 14-F pase lo mismo con el PSC. Al menos ahora sabemos que Sánchez irá a por todas. Y esto no hace más que aumentar el interés por unas elecciones que se divisan cruciales.