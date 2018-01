El fiscal general del Estado pedirá una euroorden si Puigdemont viaja a Dinamarca

El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, solicitará al magistrado instructor Pablo Llarena un euroorden de detención si Carles Puigdemont viaja a Dinamarca este lunes 22 de enero. El fiscal, que analiza, según fuentes judiciales, desde hace días la situación, volvió este sábado a examinar la situación a la luz de los informes policiales procedentes de Bruselas.

Esas fuentes señalaron este sábado a ARA que el fiscal general del Estado estima que la solicitud de la orden europea de detención y entrega (OEDE), de confirmarse el traslado de Puigdemont a Copenhague para dar una conferencia universitaria, no es, como tal, una opción.

El fiscal general, dijeron las fuentes, cree que no habría o no debería haber margen de discrecionalidad cuando se trata del mandato legal. No se puede mirar para otro lado, razona el equipo de Sánchez Melgar, a la hora de considerar si se pide o no la detención de quién está considerado por el auto de prisión de la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, como el principal protagonista de la causa de rebelión, sedición y malversación.

El fiscal general y su equipo ha estado trabajando en dos frentes. El primero es la información policial sobre los movimientos de Puigdemont en Bélgica; el segundo, la consulta con especialistas sobre la legislación de Dinamarca.

Los datos procedentes de Bruselas no son concluyentes sobre el viaje de Puigdemont ya que la conferencia del lunes en Copenhague podría realizarse por videoconferencia.

Pero los datos recogidos en relación con la legislación entusiasman a los fiscales habida cuenta de que, a diferencia de Bélgica, se daría el requisito de la doble incriminación - ser delito en España y Dinamarca- para la rebelión y sedición, la separación de una parte del territorio danés, castigado con prisión permanente revisable, según las fuentes consultadas por los fiscales.

Sánchez Melgar no pudo participar en la decisión de retirada de la euroorden y la anulación de la orden de arresto internacionl resuelta en solitario por el magistrado Llarena. En aquellos días todavía no había asumido sus funciones. El teniente fiscal del Tribunal Supremo, a cargo entonces de la Fiscalía General del Estado, no se pronunció sobre esa retirada.

Es posible que Puigdemont decida no correr riesgos y evite el viaje a Dinamarca, según fuentes judiciales. Si la Fiscalía no confirma ese viaje, no solicitará la euroorden. Pero estos movimientos apuntan, más allá de Dinamarca, a replantear la orden de arresto internacional, según fuentes judiciales.