El gobierno español reduce el precio de las mascarillas quirúrgicas de 96 a 72 céntimos

A partir de ahora el nuevo precio de las mascarillas quirúrgicas desechables será de 72 céntimos en lugar de los 96 que venían costando hasta ahora. Tal como anunció ayer miércoles la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, el ejecutivo ha dado luz verde finalmente a poner un tope más bajo al importe de las mascarillas de venta al público. Este precio supone una rebaja de un 25% al que se había fijado en abril y ha sido acordado a través de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIMP). El precio entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la semana que viene.

La fijación del tope máximo del precio irá de la mano, aunque todavía no, de la reducción del IVA del 21% al 4%. Esta medida se aprobará más adelante, como también anunció ayer miércoles la ministra de Hacienda, después de semanas de presiones desde diferentes sectores. "Cuando se apruebe la rebaja del IVA, que actuará sobre los impuestos, se llevará a cabo una adecuación del precio de venta al público" apuntan desde el ministerio de Sanidad. Por lo tanto, el precio todavía podría reducirse hasta los 0,60 euros aproximadamente. Con todo, el gobierno español ha sacado adelante las dos medidas, puesto que la reducción del IVA por sí sola (es decir, sin el tope máximo del precio) no descartaba un beneficio empresarial. El objetivo de la rebaja del precio, según el gobierno español, es que las personas puedan acceder en condiciones "económicas no abusivas" al producto sanitario de obligado uso durante la pandemia.

La CIMP, el órgano colegiado del ministerio de Sanidad , ha fijado el nuevo precio máximo en 0,72 euros "después de revisar los precios de mercado actuales", tanto en las farmacias como en venta en línea, con el objetivo de "garantizar la libre competencia" por debajo de este precio máximo fijado.

Montero aseguraba que la Comisión Europea no les respondió hasta este lunes por la tarde asegurando que "no abrirá un procedimiento por incumplimiento de la directiva comunitaria" para modificar el precio de las mascarillas sin permiso, puesto que, según el gobierno español, podía incurrir en "una multa millonaria". Ahora bien, esta no ha sido la situación en muchos de los países europeos. Sin ir más lejos, en Portugal ya hace meses que las mascarillas tienen un IVA reducido, en este caso del 6%, sin haberse tenido que enfrentar a ninguna multa europea.