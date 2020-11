“Nos gusta la escuela”

Miles de niños y niñas nos han ayudado un año más a hacer un ARA especial con ocasión del Día Internacional de la Infancia. Más de sesenta escuelas han hecho participar a sus alumnos de los últimos cursos de primaria y de ESO para dibujar las noticias del diario y escribir cartas dirigidas a los maestros, respondiendo a la llamada-concurso que les dirigimos. Les propusimos, junto con la Associació de Mestres Rosa Sensat, hacer una reivindicación de la escuela una vez superado el primer confinamiento, que comportó el cierre de los centros. Queríamos que explicaran en primera persona qué les gusta de la escuela y qué mejorarían. Su visión ha sido muy interesante. Les dijimos que se dirigieran a sus maestros y les dijeran realmente qué piensan, con sinceridad. Y así lo han hecho.

Sobre todo hemos visto que hablan mucho de los compañeros, los amigos y amigas, y de la conexión emocional que tienen con los maestros, pero también de los ratos de patio, de la comida, de las salidas, las excursiones y las actividades especiales, como por ejemplo poder venir a dibujar un diario: a ellos siempre les hace mucha ilusión, y a nosotros también. En el ARA también lo vivimos como un día cargado de sentido.

Claro, la escuela también es todo eso que va más allá de las asignaturas y los exámenes. Por lo que hemos visto a través de las cartas –hoy reproducimos las ganadoras–, para los chicos y chicas es tan o más importante este entorno de socialización educativa que la adquisición de conocimientos, que ya dan por hecho. La aceptan y la hacen suya, pero sin todo el resto les faltaría algo esencial. Les faltaría lo que muchos consideran como una segunda familia: la escuela.

651x366 Un nen dibuixant Jordi Cuixart per a una notícia del diari / FRANCESC MELCION Un nen dibuixant Jordi Cuixart per a una notícia del diari / FRANCESC MELCION

651x366 El cap de fotografia, Xavier Bertral, i el director adjunt, Ignasi Aragay, explicant als alumnes com fer el diari de demà / FRANCESC MELCION El cap de fotografia, Xavier Bertral, i el director adjunt, Ignasi Aragay, explicant als alumnes com fer el diari de demà / FRANCESC MELCION

Lo que me da pena cada año es que los niños y niñas de sexto se vayan de la escuela, eso de no verlos cada día me cuesta. Y una cosa que no me había pasado fue la tristeza de tener la escuela cerrada; porque si en un primer momento pensaba que en casa estaría bien, cuando pasaron los días de confinamiento aquello se hizo interminable. Espero que no vuelva a pasar nunca más.

El jardín que tenemos afuera de la escuela, con el estanque lleno de peces pequeños, la hace todavía más bonita, y la guardería, llena de niños y niñas cada tarde, lo llena de vida. Me encanta tener una cama elástica en el patio y saltar hasta sudar. Ah, y la buhardilla, donde tenemos la biblioteca con un sofá: es un lugar donde puedo leer y compartir momentos con mis amigos. Pienso que lo que me gusta menos del patio es la casita, porque no hay mucho espacio adentro. ¿Qué te parece, la podríamos hacer más grande? También me gustaría hacer la escuela más grande y que visualmente sea más interesante para los niños y niñas, con más pinturas en las paredes y el patio.

Hola, Gemma, me gusta mucho mi escuela. Aquí me siento como en casa, protegida, y siento que aquí nadie me puede hacer daño, me siento muy feliz. Quiero mucho a la escuela. Aquí siento que puedo llorar, puedo sonreír, puedo ser yo. Sin la escuela no sé qué haría. Pero me gustaría cambiar el comportamiento de algunas personas como las que quieren hacer daño u ofender a la gente. En la escuela casi nunca me siento triste, casi siempre estoy muy feliz. Mis amigos y amigas me ayudan en todo, son los mejores. Y tú, Gemma, no sé qué decir: ¡¡¡eres la mejor profesora del mundo!!! Eres muy simpática y ayudas a todo el mundo. Te quiero mucho a ti y a toda la escuela.

¡En la escuela tengo muy buenos compañeros! Somos una clase muy divertida y habladora. A menudo nos hacemos bromas y nos explicamos chistes que no puede entender nadie más. Cada cual tiene una personalidad especial y todos juntos hacemos un buen equipo. Somos tan apasionados que a veces nos molestamos los unos a los otros. Me gustaría que no nos enfadáramos ni un poquito entre nosotros. Somos tan buenos amigos… somos la mejor clase de todas.

Ahora que ya podemos ir a la escuela, ¡voy muy contento y me lo paso muy bien! No tengo mucha cosa que decir de la escuela. ¡Solo que me lo paso a las mil maravillas! Hacemos actividades de grupo, utilizamos los chromebooks, jugamos juntos, nos hacemos bromas, leemos un montón, trabajamos y aprendemos muchas asignaturas diferentes.

Durante el confinamiento, he echado de menos mi clase, a los compañeros de mi clase, porque hemos estado mucho tiempo sin vernos físicamente y eso me puso un poco triste.

Querida Teta, ¡llevo toda mi vida en esta escuela y pienso que es la mejor! No es ni muy grande ni muy pequeña, y esto me gusta. No vivo muy lejos y esto me facilita las cosas. En la escuela me siento como en mi casa. ¡Me encanta!

Los viernes nos devolvías los trabajos corregidos, que para estar bien tenían que tener la señal del zorro, y después los archivábamos. Nos animabas a aprender cosas nuevas. Preparábamos un tema, lo explicábamos al resto de la clase y después incluso hacíamos una prueba que seguidamente corregíamos nosotros mismos. Otra cosa que me gustaba de ti es que si habíamos dormido mal, estábamos enfadados o simplemente no queríamos trabajar, nos decías: pues no lo hagáis, no pasa nada. Ahora bien, o haces el trabajo en clase o lo haces de deberes.

¡Era divertido hacer las clases contigo y era mejor no verte enfadado! No te ponías rojo, ni te salía humo de la cabeza, ¡pero casi! Nos dabas un poco de miedo. Hacíamos pocos exámenes, por no decir ninguno, cosa que me gusta mucho. Nos ibas dando fichas numeradas y si las acabábamos nos dabas trabajo extra. En esta escuela todo el mundo iba a su ritmo y asolía adecuadamente.

“Todo el mundo tendría que poder vivir la escuela como una maravillosa experiencia”

Hace un día gris y frío, es la hora del patio o, como digo yo, del sufrir. Me siento en mi solitario banco, como de costumbre, rehuyendo la presencia de cualquier persona. Los pinos me protegen y me hacen compañía. No necesito ninguna presencia más al lado. Nadie me quiere, aquí donde he ido a parar. Todo es demasiado grande para mí. La cesta de baloncesto me da la espalda, como todo el mundo. Las imponentes porterías están llenas de personas con ganas de enviarme a otro planeta, tan solo con la intención de no verme nunca más. Los chicos y chicas que juegan en las lejanas pistas de baloncesto directamente no saben ni que existo.

Bajo el porche no hacen más que criticarme. ¿Entendéis por qué quiero estar solo? Todos los chicos me odian y las chicas me tienen asco. Los profesores se quedan de brazos cruzados. La gente se lleva así conmigo porque el humano es un ser egoísta y cobarde, que tiene miedo de todo aquello fuera de lo común.

No todo el mundo se lleva buenos recuerdos de la escuela. Hay personas que nunca volverían a la escuela, porque sus compañeros y profesores les hicieron vivir infiernos en vida. Si desde la escuela se hicieran actividades de empatización con todos aquellos que son diferentes, como por ejemplo actividades donde todo el mundo se encuentre en las condiciones de esa supuesta persona, quizás todos juntos nos daríamos cuenta de cómo lo pasan de mal algunos. Quizás lo veríamos de una manera diferente, porque todos somos humanos, y estos tratos te pueden hacer pasar una vida infrahumana.

Sed agradables con las personas, porque no se merecen que las tratéis mal por el simple hecho de ser diferentes, porque vosotros podríais acabar como ellos.

Por suerte, la historia que acabo de explicar no trata de mi caso. Me siento muy afortunado de haber podido disfrutar de cada momento de mi educación. Me siento afortunado de tener a compañeros y profesores que siempre han estado ahí para ayudarme. Gracias a todos, espero que vosotros podáis vivir una maravillosa experiencia en la escuela, igual que yo, porque todos tenéis derecho a ello, o tendríais que tenerlo.

Martí González, Centre Prats de la Carrera. Palafrugell