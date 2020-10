El gran huracán 'Epsilon' visto desde dentro

Este miércoles el grupo de seguimiento aéreo de huracanes del ejército de los Estados Unidos ha colgado unas imágenes fascinantes de uno de sus viajes al interior de un huracán. El vídeo y las fotos permiten ver con gran detalle cómo es el ojo de esta gran borrasca tropical desde dentro, y cómo son las grandes paredes de nubes de la perturbación desde su interior.

En este caso se trata del nuevo gran huracán Epsilon, que a estas alturas es de categoría 3 y lleva vientos sostenidos asociados de más de 185 km/h. El trabajo de estas avionetas, así como de las que usa también la agencia NOAA, es obtener datos reales sobre el mínimo de presión en el centro del huracán, y la fuerza de los vientos que lleva asociados en diferentes capas de la atmósfera, una información de primera mano que es importante para poder elaborar una previsión cuidadosa.

El huracán Epsilon no está previsto que afecte directamente a ninguna zona continental, pero ha obligado a activar algunos avisos por fuerte viento en las islas Bermudas. Posteriormente en su desplazamiento hacia el Atlántico norte se acabará integrando entre las potentes borrascas que la semana que viene afectarán el oeste de Europa.

Estamos al final de una temporada con un gran número de perturbaciones tropicales y huracanes en el Atlántico. De hecho, el nombre de Epsilon ha sido asignado a este huracán siguiendo la norma que dicta que una vez se acaba la lista de nombres pensados para una temporada se sigue el alfabeto griego para seguir denominando las nuevas borrascas tropicales que todavía se puedan formar.

