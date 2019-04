El inspector clave del Banco de España concluye dando la razón a los peritos judiciales

El inspector cabecera en el grupo BFA-Bankia, José Antonio Casaus, concluyó esta mañana su declaración testifical pronunciándose sobre la existencia o no de las llamadas "provisiones específicas pendientes de asignación" (Pepas). Según dijo, la razón la tienen los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez, quienes han sostenido que los 6.913 millones de pepas que contiene el folleto de salida de Bankia a Bolsa el 20 de julio de 2011 eran "inexistentes".

Según los citados peritos ese dato fue incorporado al folleto por razones comerciales para dar una imagen de solvencia a los potenciales inversores. Sin embargo, subrayaron que no existe ningun apunte contable en el libro diario de Bankia donde consten esas provisiones. El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, requerido en 2017 por el juez instructor Fernando Andreu para que la entidad aportara ese asiento contable no cumplimentó la solicitud.

Casaus había declarado que esas "pepas" (provisiones para cubrir pérdidas derivadas de préstamos dudosos) venían en los papeles y documentos que les aportaban a los inspectores del Banco de España la intervención del grupo BFA-Bankia. Y que para él eran como "sacos, huchas o bolsas" heredados del pasado que se utilizaban para ir realizando saneamientos.

"Yo no digo si debían existir o no. No están en la normativa contable del Banco de España" señaló. Pero en respuesta a preguntas de la defensa del socio auditor imputado, Francisco Celma, Casaus dio un paso adelante antes de terninar hoy su declaración. "No recuerdo si venian [los apuntes de provisiones] en los estados contables", dijo y por primera vez añadió: "Sí que me pronuncio sobre si deberían haber existido o no".

Y a continuación se solidarizó con los peritos: "Me inclinaria por lo que dicen los peritos [Busquets y Sánchez]. Y su postura es acertada. No ha sido elegidos por insaculación ni son voluntarios. Han sido propuestos por sus jefes [Pedro González, entonces director del Departamento de Cajas de Ahorros] por su buen conocimiento y experiencia. Son competentes y profesionales de primer nivel. Han demostrado su independencia por más incomodidad que ello les ha supuesto. Y su postura en general y en particular [Pepas] es acertada".

El juicio oral se ha aplazado hasta despues de Semana Santa. Se reanudará con la declaración testifical del ex director general de Supervisión Jerónimo Martíne Tello el 22 de abril.