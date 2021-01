La Agencia Europea de Medicamentos aprueba la vacuna de Moderna

Tal y como se esperaba, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha recomendado este miércoles conceder una "autorización de comercialización condicional" para la vacuna de Moderna contra el covid-19. Su uso, sin embargo, se destina de momento para personas "a partir de 18 años", según el comunicado que acaba de hacer público el organismo. Esta es la segunda vacuna contra el virus del SARS-Cov-2 que el regulador de la Unión Europea (UE) recomienda que se autorice.

En las próximas horas, pues, tal y como ya hizo cuando se aprobó, el 21 de diciembre, la vacuna de Pfizer/BioNTech, la Comisión Europea tiene que sellar la recomendación para empezar su despliegue. En principio, la Unión ha comprado 160 millones de dosis al fabricante de los Estados Unidos. De hecho, la presidente de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha tuiteado hace unos minutos: "Buenas noticias para nuestros esfuerzos para traer más vacunas #COVID19 a los europeos. La @EME_News

ha valorado que la vacuna de Moderna es segura y eficaz. Ahora trabajamos a toda velocidad para aprobarla y hacerla disponible en la UE".

