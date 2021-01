Ashli Babbitt: la veterana de guerra pro Trump que murió de un disparo en el asalto al Capitolio

“Salvemos la República”, “La tormenta es la gente” o “Nada nos parará” son algunos de los últimos retuits de Ashli Babbitt antes de asaltar el Capitolio. Hacía días que tuiteaba mensajes en este sentido –también en contra de la obligación de ponerse mascarilla y a favor de la liberación de Julien Assange– y compartía proclamas conspiranoicas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra la legitimidad de los resultados de las últimas elecciones estadounidenses.

Nothing will stop os... they can try and try and try but the storm is here and it is descending upon DC in less than 24 hours... dark tono light!