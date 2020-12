‘Al Shaab iurid’ (La gente quiere)... libertad

Pan, libertad, justicia y dignidad. Diez años después, el mundo árabe reclama lo mismo pero en condiciones más adversas. Aquella primavera fue bastante importante para despertar a una bestia que sacudiría los fundamentos de la comunidad internacional para frenar los deseos de democracia: la contrarrevolución autoritaria y rigorista encabezada por las monarquías conservadoras del Golfo se ha hecho señora de la región, con la inestimable mediación febril de la administración de Trump, cerrando en falso conflictos enquistados que están en la raíz de los males de la región. Pero la década de dolor e incertidumbre que vendrá no podrá borrar la obstinación, el instinto existencial de tantas personas que todavía hoy se niegan a resignarse a la corrupción, la represión o la pauperización. Es cierto que la pandemia no ha hecho sino agravar problemas y facilitar mecanismos de control, pero las personas a quienes no han podido matar o silenciar no desaparecen. Siguen allí y se debaten entre la propia supervivencia y la de la reivindicación democrática. ¡Si desde Europa no los diéramos la espalda! ¡Si en lugar de hacer la pelota a los autócratas, a quienes compran estabilidad ficticia a cambio de golosos tratados de armamento, nos comprometiéramos algo más con las personas y con sus derechos...! Veríamos la fuerza, la esperanza y las ganas de cambiar el mundo en cada pequeño gesto.