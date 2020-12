Argentina legaliza el aborto voluntario hasta la semana 14 de embarazo

La despenalización del aborto será ley en Argentina. Así lo ha decidido esta madrugada el Senado del país sudamericano en una ajustada votación que ha mantenido la expectación ciudadana hasta el final. Por 38 votos a favor y 29 en contra y una abstención, la Cámara alta ha dado luz verde a la interrupción voluntaria del embarazo a las 4:11 de la madrugada (las 8:11h, en Catalunya), después de 12 horas de debate parlamentario. La misma Cámara que hace dos años hizo fracasar el primer intento de aprobar un proyecto similar, ahora lo ha hecho posible.

Miles de personas han celebrado el resultado en las calles de las principales ciudades del país hasta la madrugada. Han estado concentradas más de 12 horas esperando un resultado histórico. En Buenos Aires, la Plaza de los Dos Congresos ha vuelto a teñirse de dos colores: verde, en la parte norte, donde se han agrupado las defensoras del proyecto, y azul cielo, a la parte sur, ocupada por los detractores de la iniciativa y grupos de católicos y evangélicos que hacía días que se concentraban para mostrar su rechazo. Muchos de los mensajes que hoy se podían leer en las pancartas de las manifestantes iban dirigidos a los parlamentarios que tenían que votar, en especial a los seis indecisos que no habían anticipado su voto.

La ley deja atrás la norma vigente hasta ahora que databa de 1921 y que solo autoriza la interrupción del embarazo en caso de violación o si la salud o la vida de la madre están en peligro. “El aborto seguro, legal y gratuito es ley. A esto me comprometí durante la campaña electoral. Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública”, ha twitteado el presidente del país, Alberto Fernández, impulsor de la norma. El nuevo texto permite abortar libremente y en cualquier circunstancia hasta la 14ª semana de gestación, de manera gratuita. Suprime este plazo cuando se trata de un embarazo producto de una violación, para las menores de trece años o en caso de riesgo para la madre. La ley también permite la objeción de conciencia de los médicos que no quieran practicar abortos, pero les obliga a derivar a las pacientes a otros profesionales rápidamente.

Votos clave

A las once de la noche la aprobación del proyecto ya casi estaba. Tres de los parlamentarios dudosos ya habían anunciado su aprobación al proyecto. “Mantener la prohibición no eliminará el sistema clandestino, que está sobradamente demostrado que existe”, ha dicho la opositora Stella Maris Olalla. “Esta ley no afecta en nada a quienes se oponen, pues será una ley a la cual no tendrán que recurrir”, ha expuesto, por su parte, Lucila Crexell, que el 2018 se abstuvo en la votación de un proyecto similar que fue derribado precisamente en la Cámara alta. Otro de los nombres clave de la noche era Sergio Leavy, que hace unas semanas había anunciado su voto en contra: “Si mi voto ayuda a salvar que una mujer no pierda la vida, voto a favor de esta ley”, ha anunciado.

El bando de los detractores han perdido dos votos que podrían haber sido clave: el senador y expresidente Carlos Menem que está en un coma inducido por un problema cardíaco y el del ex gobernador José Alperovich, que está suspendido hasta enero por una denuncia de abuso sexual.

Con la votación de hoy Argentina se suma a la lista de países de América Latina como Uruguay, Cuba o Guayana que permiten el aborto y abre las puertas a convertirse en ejemplo por otros países de la región donde las feministas hace años que reclaman avanzar en el mismo sentido.