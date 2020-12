Biden nombra a la primera nativa norteamericana como secretaria de Interior

Su partido le pedía diversidad y el gobierno de Joe Biden va camino de ser el más diverso de la historia. Este jueves el demócrata anunció otra elección pionera, la de la primera mujer nativa norteamericana que tiene un cargo en el gabinete del gobierno de los Estados Unidos. Será la hasta ahora congresista por Nuevo México Deb Haaland, que se convertirá en secretaria de Interior, responsable de los asuntos relativos a los recursos naturales y la herencia cultural y, por lo tanto, encargada también de las relaciones entre el gobierno federal y las tribus nativas.

Haaland ya hizo historia en 2018 al convertirse en una de las dos mujeres nativas americanas elegidas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Miembro de la tribu Laguna Pueblo de Nuevo México, Haaland creció en una familia militar y sufrió privaciones como madre soltera responsable de un pequeño negocio de Salsa Pueblo antes de convertirse en máxima responsable de los negocios de su comunidad y más tarde entrar en la carrera política.

"Una voz como la mía no ha sido nunca secretaria del gabinete o jefa del departamento de Interior. Crecer en el Pueblo de mi madre me hizo feroz. Seré feroz por todos nosotros, por nuestro planeta, por toda nuestra tierra protegida", dijo Haaland en Twitter, cuando se confirmó su nombramiento.

