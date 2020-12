Boko Haram publica un vídeo de los estudiantes secuestrados

En las imágenes aparecen decenas de niños, cubiertos de polvo y algunos llorando. Uno de los chicos, que lleva una camiseta del Barça, habla a la cámara: "Hemos sido capturados por la banda de Abu Shekau", dice. Este es uno de los fragmentos del vídeo que este jueves ha difundido el grupo yihadista Boko Haram para mostrar a algunos de los más de 300 estudiantes que fueron secuestrados la semana pasada en un internado del estado de Katsina, en el noroeste de Nigeria. Si el martes el grupo terrorista ya reivindicaba el secuestro masivo a través de una nota de voz, ahora publica un vídeo para desvanecer posibles dudas sobre su autoría. El episodio recuerda muchísimo el secuestro de 276 niñas en 2014 en una escuela del Chibok, que Boko Haram utilizó para captar la atención de todo el mundo.

La grabación completa dura seis minutos y medio. Una voz que corresponde a una persona que no aparece en las imágenes parece indicar al chico qué tiene que decir. El joven pide al gobierno de Nigeria que responda a las exigencias de los terroristas para liberarlos, a pesar de que de momento no hay constancia de que se haya pedido ningún rescate. "Todos los ejércitos que podáis enviar no les harán nada", continúa el estudiante, y pide también que se disuelvan las milicias que patrullan en esta zona del país y que se cierren todas las escuelas excepto las coránicas.

El adolescente también asegura que cogieron como rehenes a 520 niños -no 300, como apuntan las autoridades-, pero que algunos han sido asesinados porque el gobierno nigeriano envió tropas a rescatarlos. En un momento, los niños del fondo -algunos muy pequeños- empiezan a gritar "¡Ayuda!, ¡Ayuda!" en inglés y en hausa.

Golpe contra la educación

Los hechos tuvieron lugar el viernes de la semana pasada. Decenas de hombres llegaron por la noche, en motocicletas y armados hasta los dientes, a la Escuela de Secundaria de Ciencias del gobierno, un internado masculino situado en la localidad de Kankara, en el estado de Katsina. Una vez ahí, desenfundaron los fusiles AK-47 y, después de un tiroteo, secuestraron a decenas de niños y adolescentes. No fue hasta el martes, tres días después, cuando Boko Haram se atribuía la autoría del ataque. "Lo que hemos hecho en Katsina ha sido para promover el islam y desanimar las prácticas antiislámicas como la educación occidental, que no es el tipo de educación permitida por Alá y su profeta [Mahoma]", se justificaba el grupo fundamentalista.

El caso es especialmente preocupante. En primer lugar, y sobre todo, porque puede acabar como el secuestro de Chibok: de las 276 niñas secuestradas, a estas alturas casi la mitad continúan en paradero desconocido. Muchas de las que fueron liberadas volvieron a casa embarazadas o con hijos fruto de violaciones de los yihadistas. En segundo lugar, el ataque en este internado de Katsina es también relevante porque es la primera operación a gran escala de los yihadistas en el noroeste de Nigeria. El grupo suele centrar sus ataques en el nordeste, la zona que los vio nacer y que hace años que sufre la brutal violencia de la organización extremista.

"Es un ataque potente, que supone un golpe de efecto a nivel internacional: vuelven a secuestrar a niños", comentó hace unos días al ARA Oriol Puig, investigador del Cidob. "Posiblemente, se quiere conseguir volver a poner en el mapa un conflicto que había desaparecido un poco de la agenda internacional, y que había quedado limitado a un ámbito más regional", añadió.