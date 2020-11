Bruselas quiere sancionar a Amazon por abuso de los datos de las empresas que venden en su plataforma

La victoria de Joe Biden en las elecciones norteamericanas no ha ablandado a una Unión Europea escarmentada después de cuatro años de mandato de Donald Trump. El mismo día en el que entran en vigor los aranceles a productos norteamericanos por las ayudas a Boeing, Bruselas anuncia un paso más en su cruzada contra las grandes tecnológicas norteamericanas y sus prácticas monopolísticas. Este martes la vicepresidenta de Competencia, Margrethe Vestager, ha anunciado que sale adelante un proceso sancionador contra el gigante del comercio electrónico Amazon, por posibles prácticas abusivas con los datos de sus clientes.

Esta investigación se empezó en septiembre de hace dos años. Ahora el departamento de Vestager considera que ha recogido suficiente información como para iniciar la batalla legal. Además, ha abierto una segunda investigación sobre las normas que aplica el gigante del comercio electrónico para que ciertos distribuidores tengan visibilidad en la cesta de la compra o puedan entrar en el circuito "Amazon Prime".

We reached the preliminary conclusion that @amazon illegally has abused its dominant position as a marketplace service provider in DE & FR. @amazon may have used sensitive data big scale to compete against smaller retailers. Now for @amazon to respond. @EU_Competition