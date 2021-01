Trump abandona la Casa Blanca

El presidente saliente Donald Trump ha abandonado ya la Casa Blanca, acompañado de su esposa, Melania. Lo ha hecho a bordo del helicóptero presidencial Marine One, que se ha elevado poco después de las 8.15 de la mañana hora norteamericana para llevarlo hacia la la base militar Joint Andrews, donde cogerá el Air Force One en su último viaje a bordo de este avión, reservado para el presidente de los Estados Unidos, para ir a su mansión de Mar-a-Lago en Florida.

Trump ya anunció hace días que no asistiría a la ceremonia de inauguración de la presidencia de Joe Biden, que se llevará a cabo a las 12 del mediodía, dentro de solo cuatro horas. Es el primer presidente desde 1869 que no asiste a la toma de posesión de su sucesor, y lo hace además cuando todavía no ha aceptado su derrota electoral y sigue afirmando falsamente que le han robado las elecciones.

El presidente saliente incluso ha enviado invitaciones para ofrecerse a si mismo una salida de la Casa Blanca con todos los honores, desde la base Joint Andrews, pero su propio vicepresidente Mike Pence ha anunciado que no iría a la supuesta ceremonia de despedida de Trump, y en cambio sí asistirá a la jura del cargo de Biden, que tendrá lugar en el Capitolio. En la base militar y antes de coger el avión, Trump tiene previsto incluso pronunciar un discurso de despedida.