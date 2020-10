Trump se va a media entrevista del programa '60 minutes'

La cadena norteamericana CBS emitió este domingo la entrevista que la periodista del programa 60 minutes Lesley Stahl había hecho unos días antes al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el tramo final de la campaña de las elecciones del 3 de noviembre. La conversación, sin embargo, quedó interrumpida abruptamente antes de tiempo, cuando Trump decidió levantarse y dar por acabada la entrevista.

This was Trump's epic meltdown on 60 Minutes and it was even worse than reported. Trump literally ran away because he didn't like the questions. pic.twitter.com/48Xu2TiI1o — Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) October 26, 2020

De hecho, Trump ya había hecho público el miércoles, a través de su perfil de Facebook, un vídeo de la entrevista sin editar, grabado por uno de sus asesores, que mostraba cómo, después de 37 minutos de conversación, decidía irse. "Mirad el sesgo, el odio y la rudeza de 60 minutes y la CBS", dijo Trump, que vulneró el acuerdo con la cadena que le impedía mostrar imágenes del programa antes de la emisión por antena.

Look at the bias, hatred and rudeness on behalf of 60 Minutes and CBS. Tonight’s anchor, Kristen Welker, is far worse! #MAGA https://t.co/ETDJzMQg8X — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2020

La entrevista había empezado con cierta cordialidad, pero la tensión fue subiendo hasta que, en un momento dado, Trump se refirió a los supuestos escándalos que afectan a su rival en las elecciones, Joe Biden, y lamentó que los medios de comunicación no le pregunten por estas cuestiones. "No hay ninguna prueba. Esto es 60 minutes y no podemos decir cosas que no podemos verificar", replicó la periodista. El presidente, sin embargo, insistió en que se trata de informaciones "totalmente verificadas" y acusó a los medios de difundir falsedades y de ser mucho más duros con él que con Biden.

"Has planteado las preguntas de manera inadecuada. Desde el comienzo: tu primera pregunta ha sido «¿Está preparado para preguntas difíciles?» Esto no se lo preguntáis a Joe Biden. Nunca le han hecho ninguna pregunta complicada", dijo Trump, y añadió: "Esta no es manera de hablar".

Llegados a este punto, un miembro del equipo del programa interrumpió la conversación para informar a la presentadora del tiempo que quedaba de entrevista, y Trump lo aprovechó para darla por acabada. "¡Ya he tenido bastante! Nos vamos", dijo. Y, efectivamente, se levantó y se marchó.

Pence: "Trump es un hombre que dice lo que piensa"

En la parte final de la conversación, Trump tenía que estar acompañado de su vicepresidente, Mike Pence. Después de la interrupción, Pence se presentó en la sala Roosevelt de la Casa Blanca, donde tenía lugar la grabación, pero Trump ya no volvió.

"¿Qué ha pasado con el presidente?", le pidió Stahl. Y Pence respondió: "El presidente Trump es un hombre que dice lo que piensa. Creo que es una de las grandes fortalezas que ha tenido como presidente".