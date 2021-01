Dos soldados apartados del dispositivo para proteger a Biden por sus vínculos con milicias neonazis

Dos de los soldados que formaban parte del dispositivo de seguridad para la ceremonia de inauguración de la presidencia de Joe Biden en los Estados Unidos han sido retirados del servicio por sus vínculos con milicias de ultraderecha. El jefe de la Guardia Nacional explicó el lunes que el FBI y los servicios secretos estaban investigando uno a uno a los 25.000 soldados enviados a Washington para proteger la ceremonia para evitar "amenazas internas". A pesar de que no se han hecho públicos los resultados de este proceso, dos oficiales norteamericanos explicaron a Reuters que dos de los soldados han sido apartados del dispositivo por sus vínculos con milicias extremistas, como las que protagonizaron el asalto al Capitolio. También apuntaron que podrían ser más de dos los militares retirados del dispositivo.

A pocas horas de la ceremonia, los primeros cargos de la nueva administración Biden pasaban este martes por la tarde por el Senado en unas sesiones de confirmación que ya llevan mucho retraso. Biden jurará el cargo este miércoles sin ninguno de sus cargos políticos clave confirmados todavía por el Senado, a pesar de que a lo largo del mismo día algunos sí podrían estarlo, si la cámara alta hace efectiva la votación hoy mismo.

La primera en pasar por el Senado este martes ha sido la futura secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que explicó las prioridades económicas del gobierno de Biden, que pasan para inyectar las ayudas y estímulos necesarios para recuperar la economía después de la crisis del covid, más que por elevar impuestos, ha dicho. Yellen ha apuntado también que Biden quiere reabrir las escuelas durante sus primeros 100 días de gobierno y que para hacerlo habrá que proveer de ayudas a los centros escolares.

La pandemia de covid-19, de hecho, será la prioridad número uno del nuevo gobierno de Biden, que ya ha anunciado que no piensa levantar las restricciones de viaje impuestas al país para los que vienen de Brasil o de la Unión Europea, tal como quería hacer Donald Trump. El presidente saliente había anunciado poco antes su intención de levantar las prohibiciones de viaje el 26 de enero, pero la que será la jefa de prensa del presidente Biden, Jen Psaki, ha advertido en Twitter que, siguiendo los consejos de los equipos médicos, el nuevo gobierno piensa mantener las restricciones y, además, "reforzar las medidas de salud pública para los viajes internacionales".

