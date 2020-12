El Congreso de los Estados Unidos ha aprobado esta madrugada de martes un plan de ayudas por valor de 900.000 millones de dólares (unos 740.000 millones de euros) con el objetivo de reimpulsar la economía del país ante los efectos de la pandemia de covid-19. Los líderes demócratas y republicanos tanto de la Cámara de Representantes como del Senado llegaron a un acuerdo sobre estas medidas el domingo por la noche, después de un fin de semana de intensas negociaciones. El presidente electo, Joe Biden, ha celebrado la aprobación del paquete, pero ha advertido de que queda mucho trabajo por hacer y que al empezar el año el Congreso tendrá que aprobar su plan ante la pandemia.

Y applaud this relief package, but our work is faro from over. Starting in the new year, Congress will need tono immediately get tono work donde support for our COVID -19 plan.



My message tono everyone out there struggling right now: help is donde the way. https://t.co/ktet5loenm