Elecciones en los Estados Unidos: Trump prevé que vivirá "una gran noche"

"Tendremos una gran noche". Es el pronóstico que ha hecho el presidente de los Estados Unidos y candidato a la reelección, Donald Trump, este mediodía (al atardecer, hora catalana), en plena jornada electoral, durante la visita que ha hecho a Arlington (Virginia) donde tiene la sede de su campaña electoral. "He sentido que lo estamos haciendo muy bien en Florida y que lo estamos haciendo muy bien en Arizona. Lo estamos haciendo increíblemente bien en Texas", ha añadido, ante sus colaboradores y de las cámaras de televisión. "Perder nunca es fácil. Para mí, no lo es", ha reconocido el líder republicano.

Para saber si Trump tiene razón o no habrá que esperar todavía muchas horas (o, quizás, días o semanas). De momento, sin embargo, los norteamericanos ya hace horas que están llenando las urnas de papeletas para decidir si quieren que el actual presidente continúe en la Casa Blanca durante cuatro años más o prefieren que lo sustituya Joe Biden.

En el mismo local de Wilmington (Delaware) donde Biden depositó su papeleta hace unos días, este martes por la mañana había un flujo constante de votantes y colas en el interior (con mascarilla y distancia), a pesar de que era no tan largas como para que salieran a la calle. Algunos electores, de hecho, iban solo a depositar el voto por correo en el buzón que había a la entrada, en lugar de hacer la cola.

Entre ellos estaba Samantha López, que, con solo 18 años, estaba muy "emocionada" de poder votar por primera vez, pero había preferido hacerlo por correo, en el buzón, "para no molestar a la gente de la cola dada la situación de covid que tenemos", decía. López, nacida en Wilmington e hija de padres latinos, ha votado por Biden porque cree que "es el mejor para el país". "Donald Trump no es presidencial ni capaz de afrontar los problemas de justicia racial que tenemos en este país", aseguraba la joven votante.

Los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos han empezado el día de una manera muy diferente. A las siete de la mañana (hora local) el demócrata Joe Biden ha ido a misa con su mujer, Jill Biden, y dos de sus nietas en la localidad de Wilmington, donde vive desde hace 68 años. Después de la misa, Biden ha visitado el cementerio donde están enterrados su hijo mayor, Beau, muerto en 2015 de un cáncer, y su primera mujer y su hija, que murieron en un accidente de tráfico en 1972. Más o menos a la misma hora, el presidente Donald Trump intervenía en Fox News, en una de sus habituales comparecencias televisivas de primera hora. En esta ocasión, el republicano ha aprovechado la entrevista para augurar hoy una victoria más grande que la que consiguió en 2016, a pesar de que las encuestas predicen lo contrario. También ha aprovechado el altavoz mediático para criticar duramente a los demócratas y ha calificado a algunos de sus líderes de "personas horribles" que tienen un trato más difícil que los líderes de Rusia, China o Corea del Norte.

Trump, que el lunes por la noche acabó muy entrada la madrugada su maratón de mítines, repite así la liturgia electoral de hace cuatro años: el mismo esprint de actos de última hora e intervención final a la cadena amiga Fox en la mañana de las elecciones. En Twitter, la gran herramienta del presidente para esparcir cualquiera de sus mensajes, el candidato republicano ha publicado un tuit a primera hora donde anima a votar la población norteamericana –a votarlo a él, más concretamente– mientras se ven imágenes suyas bailando bajo la mítica canción YMCA de The Village People.

Mientras tanto, Joe Biden ha aprovechado el resto de jornada electoral para visitar de nuevo su ciudad natal: Scranton, en Pensilvania, uno de los estados más importantes en esta jornada.

A brief exchange with Joe Biden after he visited his childhood hombre earlier today in Scranton, PA. He talked about the backstory tono signing the walls and said he hasn’t spoken with President Trump today. @axios pic.twitter.com/rtui93fm9l