Los Estados Unidos autorizan la vacuna de Moderna contra el covid-19 y empezarán a administrarla el lunes

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, el ente que regula la comercialización de fármacos, ha autorizado esta madrugada el uso de la vacuna contra el covid-19 de la biotecnológica norteamericana Moderna.

La autorización de la vacuna de Moderna llega justo una semana después de la de la farmacéutica Pfizer, que ya se está administrando.

"Con dos vacunas disponibles para la prevención del covid-19, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ha hecho otro paso crucial en la lucha contra esta pandemia global que está causando un gran número diario de hospitalizaciones y muertos en los Estados Unidos", ha dicho en un comunicado el director de la agencia, Stephen Hahn.

Congratulations, the Moderna vaccine is now available!